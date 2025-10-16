MALI U VAŠINGTONU: Srpski ministar finansija se sastao sa zamenikom generalnog direktora MMF-a Bo Lijem

PRVI potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali prvi dan radne posete Vašingtonu, gde učestvuje na godišnjem zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije Svetske banke, nastavio je razgovorima sa zamenikom generalnog dirketora MMF-a Bo Lijem.

Foto: Printskrin

Sastanku sa Bo Lijem prisustvuju i šef Misije MMF za Srbiju Anet Kjobe, guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković koja je i guverner Republike Srbije u MMF, kao i ambasador Srbije u SAD Dragan Šutanovac.

Sastanak je prilika da se naglasi da je Srbija posvećena saradnji sa MMF-om, da se razgovara o aktuelnom trogodišnjem nefinansijskom aranžmanu sa tom finansijskom institucijom, ispunjenju reformskih ciljeva, ali i izazovima sa kojima se i Srbija, kao i ceo svet, danas suočava.

Među temama o kojima će biti reči na današnjim sastancima su i NIS i takse koje su SAD uvele brojnim zemljama među kojima je i Srbija, a koje su, kako se danas moglo čuti i od zvaničnika Švajcarske i Poljske, bile iznenađenje i za njihove zemlje.

Nakon sastanka sa zamenikom generalnog direktora MMF- Bo Lijem ministar će se sastati sa direktorom Sektora za Evropu u MMF-u Alfredom Kamerom.

Skup u Vašingtonu okuplja guvernere centralnih banaka, ministre finansija, članove parlamenata, rukovodioce privatnog sektora, predstavnike organizacija civilnog društva i akademike kako bi razgovarali o pitanjima od globalnog značaja.

Mali je dan započeo na sastanku Konstituence MMF.

Srbija je članica Konstituence Švajcarske, izborne grupacije preko koje ostvaruje svoje pravo glasa u MMF-u i Svetskoj banci od decembra 2000. godine. Funkciju guvernera Srbije u Međunarodnom monetarnom fondu obavlja guverner Narodne banke Srbije dok je ministar finansija guverner u SB.

Zemlje članice koje čine Švajcarsku konstituencu u MMF-u su uz Švajcarsku Poljska, Srbija, LIhtenštajn, Turkmenistan, Kazahstan, Azerbejdžan, Kirgizija, Tadžikistan i Uzbekistan.

Mali je ranije naglasio da je veoma važno što Srbija učestuvje na tom značajnom skupu, koji je najveći događaj u svetu kada su finansijske institucije u pitanju i da je dobro da se pokaže šta je Srbija do sad uradila kao zemlja kojoj je i ove godine ponovo potvrđen investicioni kreditni rejting.

Godišnje zasedanje MMF i SB počelo je u ponedeljak i trajaće do 18. oktobra.

Tanjug

