Politika

PET MILIJARDI EVRA OVE GODINE ULOŽENO U INFRASTRUKTURU ŠIROM ZEMLJE MIMO EKSPA Mesarović detaljno iznela poduhvate države

V.N.

16. 10. 2025. u 12:53

POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović govorila je u Skupštini Srbije o projektima koje sprovodi Vlada Republike Srbije i resorno ministarstvo na čijem je čelu.

FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

-Da je bilo sreće do 2012. godine bi se mnogo više izgradilo, pa bismo se od 2012. godine bavili većim projektima. Srećom, sledeći politiku i viziju Aleksandra Vučića uspeli smo da dođemo do EKSPO, da budemo druga u Evropi po rastu ekonomija, da dobijemo investicioni rejting i da onih 500.000 ljudi koji su ostali na ulici za vreme vaše vlasti nađu posao. Volela bih kada bih čula od vas neku konstruktivnu kritiku kada je u pitanju ulaganje. Ali kao što je laž bila da je studentkinja pretučena u policijskoj stanici tako je neistina i sve što dalje iznosite- istakla je ministarka tokom skupštinske rasprave.

Ona je nabrojala i neke od projekata Ministarstva privrede i Vlade Republike Srbije koji se rade.

- U ovoj godini je preko 5 milijardi evra uloženo u projekte mimo EKSPA. Kada tome dodamo budžete lokalnih samouprava dolazimo do 763 milijardi dinara za kapitalne infrastrukturne projekte. Porodilište u Nišu kreće sa radovima naredne godine, bolnica Kikinda, bolnica Novi Pazar, škole, samo ministarstvo na čijem sam čelu radi 45 infrastrukturnih projekata u 39 jedinica lokalnih samouprava, 5,5 milijardi kada je u pitanju podizanje turističkog potencijala- Ljig, Petrovac na Mlavi, Ljubovija, Pećinci, Medveđa, Mionica, Osečina, Odžaci, Apatin, Žagubica, Niš, Vranje, Žitište, Arilje, Ada. EKSPO će nam doneti toliko dobrobiti- navela je Mesarović.

