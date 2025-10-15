KADIJA TE TUŽI, KADIJA TI SUDI: Sudija blokaderka i Zdenko Tomanović progone novinare - kako je ubijena pravda i zgaženo pravo u Srbiji

PRAVDA i pravo u Srbiji ne postoje! Ovako bi mogla da se okaratkteriše situacija u našoj zemlji kada se sagleda činjenično stanje u sudstvu. Dok novinare i urednike, političari i oni koji bi se rado dočepali fotelja, gone zbog mišljenja, sudije, isti oni koji podržavaju njihove stavove, presuđuju gotovo po pravilu u koristi istih tih političara. Bez ikakvog srama, a "u ime naroda" ubili su pravdu i zgazili pravo.

Foto: Jutjub Printskrin

Situacija bezumlja, upravo je na delu u postupku koji je Prvim osnovnim sudom u Beogradu, u postupku koji je advokat Zdenko Tomanović pokrenuo protiv glavnog urednika portala „novosti.rs“ Andrijane Nešić, a u kojem sudi sudija Tatjana Bezmarević Janjić — deklarisana blokaderka.

Dakle, dok Tomanović krivično goni Nešićevu zbog teksta koji predstavlja kritičku repliku o blokaderskim protestima i , u postupku sudi sudija koja upravo javno podržala te proteste.

Naime, sudija Tajana Bezmarević Janjić je 23. januara javno je dala podršku studentima blokaderima. Drugim rečima ona je javnost obavestila i svima stavila do znanja da podržava interese i ciljeve te grupe i njihovo javno delovanje, što opravdano izaziva sumnju u njenu nepristrasnost u konkretnom predmetu.

Iako, ove okolnosti objektivno izazivaju sumnju u nepristrasnost sudije, zamenik predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu Vesna Živković odbila je da izuzme sudiju Tatjanu Bezmarević Janjić iz slučaja.

Takva odluka suda predstavlja ozbiljan udarac pravnoj sigurnosti i nepovredivosti principa nepristrasnosti, što izaziva zabrinutost ne samo zbog uticaja na konkretan predmet, već i zbog šire slike stanja u našem odmetnutom pravosuđu.

Odbijanjem izuzeća sudije čija je javna politička i ideološka identifikacija sa stranom u sporu nesporna, sud je poništio osnovni princip objektivnosti, podrivajući poverenje javnosti u institucije pravde. Ova odluka pokazuje ne samo ignorisanje činjenica, već i svesno zaobilaženje procesnih garancija koje služe zaštiti prava svake strane u postupku.

Umesto da bude garant pravde, sud postaje akter jedne strane u društvenom sukobu. Nedopustivo je da se u jednom demokratskom društvu sudi građaninu pred sudijom koja je javno podržala istu ideološku i političku platformu koju on (i to kao novinar) kritički preispituje. Nepristrasnost nije stvar utiska već osnovno pravo stranke u postupku, i njeno kršenje obesmišljava čitav proces.

Sud nije mesto za potvrdu ličnih ubeđenja sudija, već institucija koja mora ostati izvan javnih kampanja i političkih struja. Odluka da se sudija ne izuzme, uprkos očiglednom sukobu interesa, predstavlja opasan znak da su mehanizmi kontrole unutar sudstva oslabljeni ili podređeni dnevnopolitičkim interesima.

U tom kontekstu, ovaj slučaj nije samo pitanje jednog procesa – on postaje simbol šire krize u institucijama pravde. Sve se u pravosuđu svelo na onu narodnu: "Kadija te tuži, kadija ti sudi"!