"VUČIĆ NE GOVORI ONO ŠTO JE POPULARNO, VEĆ ONO ŠTO JE ISTINA" Vučević: Predsednik se bori za interese države, to mu je najpreče
PREDSEDNIK Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević komentarisao je poruke predsednika Aleksandra Vučića građanima Srbije istakavši da "Vučić uvek govori istinu, a ne ono što je popularno u aktuelnoj situaciji".
Vučević je naglasio da Vučić vodi politiku koja se zasniva na dugoročnim interesima, a ne na kratkoročnim poenima.
- On mora da razgovara i sa Moskvom i sa Vašingtonom i da se bori za interese države, što je dokazao da mu je najpreče.
