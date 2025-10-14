Politika

"VUČIĆ NE GOVORI ONO ŠTO JE POPULARNO, VEĆ ONO ŠTO JE ISTINA" Vučević: Predsednik se bori za interese države, to mu je najpreče

В. Н.

14. 10. 2025. u 12:59

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević komentarisao je poruke predsednika Aleksandra Vučića građanima Srbije istakavši da "Vučić uvek govori istinu, a ne ono što je popularno u aktuelnoj situaciji".

ВУЧИЋ НЕ ГОВОРИ ОНО ШТО ЈЕ ПОПУЛАРНО, ВЕЋ ОНО ШТО ЈЕ ИСТИНА Вучевић: Председник се бори за интересе државе, то му је најпрече

Foto: Printskrin/X/Miloš Vučević

Vučević je naglasio da Vučić vodi politiku koja se zasniva na dugoročnim interesima, a ne na kratkoročnim poenima.

- On mora da razgovara i sa Moskvom i sa Vašingtonom i da se bori za interese države, što je dokazao da mu je najpreče.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 3

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ O NAJBOLNIJEM SRPSKOM PITANJU: Nema daljih razgovora

ŠEŠELj O NAJBOLNIJEM SRPSKOM PITANjU: Nema daljih razgovora