"VUČIĆ NE GOVORI ONO ŠTO JE POPULARNO, VEĆ ONO ŠTO JE ISTINA" Vučević: Predsednik se bori za interese države, to mu je najpreče

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević komentarisao je poruke predsednika Aleksandra Vučića građanima Srbije istakavši da "Vučić uvek govori istinu, a ne ono što je popularno u aktuelnoj situaciji".

Foto: Printskrin/X/Miloš Vučević

Vučević je naglasio da Vučić vodi politiku koja se zasniva na dugoročnim interesima, a ne na kratkoročnim poenima.

- On mora da razgovara i sa Moskvom i sa Vašingtonom i da se bori za interese države, što je dokazao da mu je najpreče.

On mora da razgovara i sa Moskvom i sa Vašingtonom i da se bori za interese države, što je dokazao da mu je najpreče. pic.twitter.com/WHK6YK4ory — Miloš Vučević (@milos_vucevic) October 13, 2025