PROF. DR SLAVIŠA NEDELJKOVIĆ: Cilj je da stvorimo instituciju koja će biti oslonac nacionalnog identiteta

В. Н.

13. 10. 2025. u 10:19

OSNIVANjE Fakulteta srpskih studija u Nišu predstavlja istorijski korak u jačanju humanističkih i identitetskih nauka u Srbiji, izjavio je za Politiku onlajn prof. dr Slaviša Nedeljković, istoričar i budući vršilac dužnosti dekana ove nove visokoškolske ustanove.

ПРОФ. ДР СЛАВИША НЕДЕЉКОВИЋ: Циљ је да створимо институцију која ће бити ослонац националног идентитета

Foto: Privatna arhiva

- Fakultet srpskih studija biće naučno-obrazovna institucija od nacionalnog značaja, posvećena očuvanju, istraživanju i afirmaciji srpske istorije, jezika, književnosti, kulture i duhovnog nasleđa. Niš je, kao istorijsko i kulturno središte jugoistočne Srbije, prirodno mesto za osnivanje vodećeg centra humanističkih i identitetskih studija u našoj zemlji - istakao je prof. Nedeljković.

Podrška države i nacionalni značaj

Prema njegovim rečima, u vremenu izrazito nepovoljnih demografskih kretanja i snažnih globalnih kulturnih uticaja, osnivanje ovakvog fakulteta predstavlja jedini način da se identitetske discipline sačuvaju, obnove i institucionalno učvrste.

- Prema Studiji izvodljivosti, planirano je da se svi studenti koji budu upisali Fakultet srpskih studija školuju na teret budžeta Republike Srbije, jer je reč o malim grupama i ugroženim naučnim disciplinama od posebnog nacionalnog značaja - objasnio je Nedeljković.

On je dodao da je državna podrška ovom projektu „važan korak u jačanju institucionalnih osnova nacionalnog identiteta i dugoročnom negovanju vrednosti koje čine suštinu srpskog kulturnog prostora“.

- Zadovoljni smo što Vlada Republike Srbije prepoznaje značaj identitetskih nauka i pokazuje odgovornu nacionalnu politiku usmerenu na očuvanje naše kulturne, duhovne i jezičke posebnosti - poručio je on.

Tim i vizija razvoja

U privremenoj upravi Fakulteta, pored prof. Nedeljkovića kao vršioca dužnosti dekana koji dolazi sa Odeljenja za istoriju, biće i kolege sa srbistike i ruskog jezika – redovni profesori dr Nada Jović i dr Dejan Marković.

- To je tim koji poseduje veliko iskustvo, akademski integritet i jasnu viziju razvoja nove institucije - naglasio je on.

Detaljnim planom predviđeno je da se razvoj Fakulteta, osim unapređenjem postojećih studijskih grupa, odvija i kroz akreditaciju novih studijskih programa – pre svega studija bezbednosti i studija kulturologije.

- Planiramo i osnivanje Naučno-istraživačkog centra za srpske studije, koji će imati nekoliko odseka, poput nacionalne istorije i slavistike. Slavistika će biti jedno od naših važnih usmerenja, zbog čega će sadašnje Odeljenje za ruski jezik i književnost biti preimenovano u Odeljenje za slavistiku - najavio je prof. Nedeljković.

Obrazovanje u službi identiteta

Fakultet srpskih studija, kako je istakao, biće mesto gde će se obrazovati generacije mladih ljudi koji razumeju svoju prošlost, kulturu i jezik, ali su istovremeno spremni da odgovorno i kritički promišljaju savremeno doba.

- Ova institucija treba da predstavlja čvrst oslonac dugoročnoj nacionalnoj strategiji u oblasti humanistike, kulture i obrazovanja i da svojim radom značajno doprinese naučnoj, kulturnoj i duhovnoj snazi Srbije - zaključio je prof. dr Slaviša Nedeljković.

(Politika)

