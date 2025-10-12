POBEDA! Građani Kosovske Mitrovice proslavljaju trijumf Srpske liste
U KOSOVSKOJ Mitrovici građani večeras proslavljaju pobedu Srpske liste na lokalnim izborima na KiM koje su raspisale privremene prištinske institucije.
Kolona automobila iz kojih se vijore zastave Srpske liste i države Srbije, kreće se ulicama severnog dela Kosovske Mitrovice i oko spomenika knezu Lazaru.
U znak pobede, građani trube, dok građani sa trotoara pozdravljaju mašući srpskim trobojkama.
Na početku šetališta, u blizini spomenika Knezu Lazaru prisutni su pripadnici tzv. kosovske policije.
(Tanjug)
