POBEDA! Građani Kosovske Mitrovice proslavljaju trijumf Srpske liste

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 10. 2025. u 23:15

U KOSOVSKOJ Mitrovici građani večeras proslavljaju pobedu Srpske liste na lokalnim izborima na KiM koje su raspisale privremene prištinske institucije.

Foto Novosti

Kolona automobila iz kojih se vijore zastave Srpske liste i države Srbije, kreće se ulicama severnog dela Kosovske Mitrovice i oko spomenika knezu Lazaru.

U znak pobede, građani trube, dok građani sa trotoara pozdravljaju mašući srpskim trobojkama.

Na početku šetališta, u blizini spomenika Knezu Lazaru prisutni su pripadnici tzv. kosovske policije.

(Tanjug)

