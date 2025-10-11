Politika

"DOĐI U SUBOTU, PROŠETAJMO ZAJEDNO": CZDS na najlepši način pozvao na skupove protiv blokada (VIDEO)

В. Н.

11. 10. 2025. u 09:21

CENTAR za društvenu stabilnost (CZDS) na najlepši način pozvao danas ljude na skupove protiv blokada i podršku našem narodu na KiM

ДОЂИ У СУБОТУ, ПРОШЕТАЈМО ЗАЈЕДНО: ЦЗДС на најлепши начин позвао на скупове против блокада (ВИДЕО)

Foto Novosti

Podsetimo,  "Građani protiv blokada"održaće u danas, 11. oktobra sa početkom u 17 i 17.30 časova velike skupove podrške srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, na preko 200 sledećih lokacija širom Srbije!

Oni poručuju da im je dosta blokada, da one ne donose ništa dobro i da žele da se vrate normalnom životu. 

Pogledajte video:

