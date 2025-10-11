"DOĐI U SUBOTU, PROŠETAJMO ZAJEDNO": CZDS na najlepši način pozvao na skupove protiv blokada (VIDEO)
CENTAR za društvenu stabilnost (CZDS) na najlepši način pozvao danas ljude na skupove protiv blokada i podršku našem narodu na KiM
Podsetimo, "Građani protiv blokada"održaće u danas, 11. oktobra sa početkom u 17 i 17.30 časova velike skupove podrške srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, na preko 200 sledećih lokacija širom Srbije!
Oni poručuju da im je dosta blokada, da one ne donose ništa dobro i da žele da se vrate normalnom životu.
Pogledajte video:
