VUČIĆ SA SVETSKIM ŠAMPIONOM U RVANJU Komarov na srpskom poručio: Ovde sam našao pravu ljubav, dobio sina i ostvario najveći uspeh
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa osvajačem zlatne medalje na Prvenstvu sveta u rvanju, srpskim reprezentativcem Aleksandrom Komarovim.
Predsednik Vučić se zahvalio Komarovu na uspehu koji je doneo našoj zemlji.
- Pre svega da se zahvalim Vama dragim Aleksandru za sve što ste uradili za Srbiju u kratkom vremenu. Komarov je 2024. godine dobio naše državljanstvo. On je Srbin iz Sankt Peterburga. Uspeo je sada da spoji sve četiri svetske titule. Juniorsku, pionirsku, kadetsku i seniorsku. Posebno smo srećni bili što je pokazao tri prsta. Svi su bili ponosni i srećni. Važan je vaš trud i rad. Čestitam na napornim treninzima. Nadam se da će biti medalja i u Los Anđelesu 2028. godine. Hvala još jednom i čestitam na svim odličjima, na velikoj borbi i trudu za našu Srbiju. Želimo vam puno uspeha.
Komarov se zahvalio predsedniku Vučiću na prijemu.
- Hvala vam puno za prijem. Pun sam emocija. Žao mi je što moj trener Vojislav Trajković nije danas ovde pošto je puno učinio za mene. Želim da treniram i donesem medalju u Los Anđelesu 2028. godine. Srbija mi je sve dala. Našao sam ovde ženu. Postao sam i otac ove godine, dobio sam sina Pavela. Napravio sam najveći rezultat u karijeri. Najpre evropski, pa svetski uspeh. Zahvalan sam Srbiji na svemu što mi je pružila. Zahvalan sam treneru, Savezu i Vama predsedniče na podršci.
Predsednik Vučić je podvukao da imamo veoma jaku rvačku bazu u čitavoj zemlji.
- Zrenjanin i Subotica su nam najviše šampiona doneli. Senta, Kažnjiža takođe. Pobedio si Aleksandre i Kazahstanca i Rusa i Amerikanca i Japanca, dakle - sve.
Prvi čovek Srbije je istakao da će država da se potrudi da obezbedi sve uslove našim rvačima da nam donesu medalje sa Olimpijskih igara 2028. godine.
- Recite sve za Savez šta je potrebno. Grčko-rimski stil nam donosi mnogo medalja. Nadam se i da će slobodni u istoj meri. Aleksandru treba obezbediti sve što je potrebno. On je zahvalan Srbiji na svemu i mi moramo da se potrudimo da ima sve uslove da obezbedi zlato u Los Anđelesu 2028. godine. Ako si mogao sada da ih pobediš sve iz celog sveta, možeš i tada. Ako je potrebno za uslove za Komarova, za trenera, za sve, recite da obezbedimo.
Predsednik Vučić je na kraju prijema dobio i poklon - statutu grčko-rimskog stila rvanja.
