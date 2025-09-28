VUČIĆ PODELIO SNIMKE SLOBODNIH GRAĐANA: Ovu divnu energiju naroda moramo da usmerimo ka radu, boljitku i daljem napretku Srbije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podelio je snimak slobodnih građana u šenjti protiv blokada i poručio da ljudi hoće normalan i pristojan život.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

Ovu divnu energiju i raspoloženje naroda moramo da usmerimo ka radu, boljitku i daljem napretku Srbije. Nisu ljudi klikeri da se igrate sa njima. Ljudi hoće normalan i pristojan život - poručio je Vučić.

Širom Srbije danas su održani skupovi građana koji se protive blokadama, sa kojih su okupljeni poručili da žele normalan život, bez blokada, da se slobodno kreću, rade i uče, a sa građanima u Obrenovcu bio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da nema nikakve sumnje da je narod bio žrtva prethodnih godinu dana tokom kojih su bile blokade i protesti i izrazio uverenje da smo uspeli da prevaziđemo najteže vreme, kao i da sada treba da se okrenemo budućnosti.

- Žrtva su bili svi ljudi koji su trpeli sve blokade, maltretiranje, gotovo godinu dana. Dobro je da smo to sve izveli u miru, da nije bilo žrtava - istakao je Vučić tokom šetnje sa građanima u Obrenovcu u okviru skupa građana protiv blokada.

Skupovi su održani u organizaciji Centra za društvenu stabilnost, koji je najavio skupove u više od 200 mesta. Sva okupljanja su bila prijavljena. U Beogradu su se građani koji se protive blokadama okupili na više lokacija - kod kružnog toka kod Brankovog mosta na novobeogradskoj strani, na Trgu Republike, na Paliluli, na Slaviji i u Ulici kneza Miloša, odakle su se oko 17.00 časova uputili u šetnju do RTS-a, gde su uputili zahtev javnom servisu da istinito, sveobuhvatno i odgovorno izveštava o događajima koji se tiču svih građana.

Građanima su se u Beogradu ispred RTS-a pridružili premijer Srbije prof. dr Đuro Macut, kao i ministri Marko Đurić, Dejan Vuk Stanković, Jagoda Lazarević, Aleksandra Sofronijević. Građani koji se protive blokadama izneli su ispred RTS-a tri zahteva za rukovodstvo i uredništvo te medijske kuće, a prvi zahtev je oslobađanje RTS od, kako su naveli, ''revolucionarnih siledžija, od onih koji su iznutra blokirali RTS i koji mesecima obmanjuju narod''.

Kao drugi zahtev navedena je smena rukovodećih ljudi, ne samo u informativnom, već i u kulturnom, zabavnom i filmskom programu RTS-a, a kao treći puna odgovornost za sve koji su, kako je navedeno, iako plaćeni od građana, učestvovali u ''pokušaju udara i ometali proces normalnog rada nacionalnog javnog servisa''.

U Novom Sadu su okupljanja "Građani protiv blokada" održana na tri lokacije - Slana bara, Sajlovo i Begeč, a sa okupljenim građanima bili su i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, pokrajinski sekretar za sport i omladinu Dane Basta, gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović.

U Obrenovcu su građani mirno prošetali centralnim ulicama od Gradske biblioteke, a sa njima su, osim predsednika Srbije, bili i gradski menadžer Miroslav Čučković, gradski arhitekta Marko Stojčić i predsednik Opštine Obrenovac Miloš Peković.

Okupljanja su održana, između ostalog, i u Pančevu, Vršcu, Kovinu, Beloj Crkvi, Plandištu, Opovu, Šapcu, Bogatiću, Vladimircima, Loznici, Krupnju, Malom Zvorniku, Ljuboviji, Priboju, Prijepolju, Novoj Varoši, Čačku, Lučanima, Gornjem Milanovcu, Ivanjici, Bajinoj Bašti, Užicu, Požegi, Arilju, Petrovcu na Mlavi, Golupcu, u Kragujevcu, Kniću, Lapovu, Jagodini, Paraćinu, Ćupriji, Svilajncu, Despotovcu. Skupovi su održani i u Kraljevu, Vrnjačkoj Banji, Raški, Knjaževcu, Boru, Zaječaru, Majdanpeku, Donjem Milanovcu, Kladovu, Sokobanji, Negotinu, Boljevcu, Valjevu, Lajkovcu, Mionici, Osečini, Ljigu, Kruševcu, Trsteniku, Kanjiži, Senti, Novom Kneževcu, Novom Bečeju, Zrenjaninu, Titelu, Sečnju, Inđiji, Rumi, Sremskoj Mitrovici, Šidu, Sremskim Karlovcima, Novim Banovcima, Staroj Pazovi, Pećincima. Okupljanja protiv blokada su održana i u Subotici, Bačkoj Topoli, Malom Iđošu, Bečeju, Bačkoj Palanci, Somboru, Odžacima, Vrbasu, Kuli, Srbobranu, Apatinu, Beočinu, Žablju, Temerinu, Kikindi, Brusu, Aleksandrovcu, Varvarinu, Smederevu, Velikoj Plani, Požarevcu, Leskovcu, Vranju, Nišu, Aleksincu, Paraćinu, Aranđelovcu, Leskovcu, Bojniku, Lebanu, Medveđi, Vranju, Vladičinom Hanu, Bujanovcu, Trgovištu, Žagubici, Bosilegradu, Kuršumliji, Žitorađi, Prokuplju, Pirotu, Beloj Palanci i drugim mestima.

Okupljeni su nosili zastave Srbije, balone u bojama srpske trobojke, transparente "Želim da učim", "Želim da radim", "Želim da se krećem", "Građani protiv blokada". Okupljanja građana koji se protive blokadama održana su do sada pet puta počev od 20. avgusta.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, na skupovima građana protiv blokada održanim 13. septembra okupilo se više od 144.000 građana u 125 mesta širom Srbije. Svi skupovi protiv blokada bili su prijavljeni i protekli mirno, bez incidenata.