VELIČANSTVENI SNIMCI IZ BEOGRADA: Nepregledna kolona bajkera krenula ka RTS-u na skup slobodnih građana (VIDEO)
NEPREGLEDNA kolona bajkera krenula je do RTS-a na skup slobodnih građana protiv blokada.
Oni su prešli Brankov most, a onda nastavili Kosovskom ulicom do zgrade RTS-a u Takovskoj ulici.
Veliki broj motociklista došao je da podrži borbu slobodnih građana protiv maltretiranja, blokada i terora.
Pogledajte veličanstvene snimke.
