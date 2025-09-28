Politika

VELIČANSTVENI SNIMCI IZ BEOGRADA: Nepregledna kolona bajkera krenula ka RTS-u na skup slobodnih građana (VIDEO)

28. 09. 2025. u 16:37

NEPREGLEDNA kolona bajkera krenula je do RTS-a na skup slobodnih građana protiv blokada.

Foto: Novosti

Oni su prešli Brankov most, a onda nastavili Kosovskom ulicom do zgrade RTS-a u Takovskoj ulici.

Veliki broj motociklista došao je da podrži borbu slobodnih građana protiv maltretiranja, blokada i terora.

Pogledajte veličanstvene snimke.

