GAŠIĆ NA OBELEŽAVANJU 107. GODIŠNJICE PROBOJA SOLUNSKOG FRONTA: Položeni venci na Srpskom vojničkom groblju u čast palim borcima

MINISTAR odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas državnoj komemorativnoj svečanosti povodom 107. godišnjice proboja Solunskog fronta, upriličenoj na Srpskom vojničkom groblju na Zejtinliku u Solunu.

Komemorativnu svečanost predvodila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsednica Vladinog Odbora za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije Milica Đurđević Stamenkovski.

Ministar Gašić i ministarka Đurđević Stamenkovski položili su vence kod mauzoleja na Srpskom vojničkom groblju odavši, na taj način, počast srpskim vojnicima. Takođe, počast su odali i dugogodišnjem čuvaru Srpskog vojničkog groblja Đorđu Mihailoviću, polaganjem cveća na njegov grob.

Ministar odbrane istakao je na početku svog obraćanja da je Zejtinlik hram i večna srpska kasarna koja svedoči o herojstvu i rodoljublju svakog srpskog čoveka.

- Na više od sedam hiljada kvadratnih metara počiva 22.000 vojnika, među kojima je čak 8.000 srpskih ratnika. Upravo na ovom mestu ti gorostasi svetske vojne istorije, dostojni divljenja, našli su večno utočište. Jedno im je svima bilo zajedničko – očuvanje vere u krajnju pobedu. Zejtinlik nije samo obično vojno groblje, on predstavlja mesto na kome su okupljeni srpski, francuski, italijanski, engleski i ruski vojnici poginuli u proboju Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu. Ovo je prostor na kome caruju tišina i sećanja i koje, poput večne straže, čuvaju visoki čempresi sa Hilandara - rekao je ministar odbrane.

On je naglasio da su pripreme za poduhvat izgradnje kompleksa započete davne 1926. godine kada je „Savo Mihailović bio postavljen na čelo grupe koja je imala zadatak da prikupi posmrtne ostatke izginulih ratnika i tom prilikom obišli su više od 250 grobalja“. Foto: Ministarstvo

- Poslednje grobno mesto popunjeno je 1973. godine. Tokom Drugog svetskog rata teret brige o groblju preuzeo je Đura Mihailović, koji je u velikoj meri uspeo da ga očuva od nacističke pljačke. Porodica Mihailović dala je još jednog čuvara groblja, Đorđa Mihailovića koji je kao preostali jedini muški potomak porodice ujedno bio i poslednji čuvar iz njihove loze, koji je na tom mestu ne samo službovao već i živeo punih 60 godina. Preminuo je čika Đorđe pre dve godine i upravo zbog zasluga koje je za života stekao, ispunjena mu je poslednja želja, da večno konačište nađe upravo ovde pored svog dede i oca u jednoj od najvećih svetinja podignutih poginulim srpskim vojnicima u Prvom svetskom ratu - rekao je ministar Gašić.

Tom prilikom, ministar odbrane rekao je da zahvaljujući upravo čuvarima Zejtinlika, mnoge generacije koje su dolazile da se poklone senima srpskih vojnika čule su i ono što iz knjiga nacionalne istorije svojevremeno nisu mogle da nauče.

- O tome ko su ti Srbi koji ovde počivaju govorio je i francuski akademik Žan Ditur, Vitez legije časti, koji je održao besedu u Francuskoj akademiji o vrlini na primeru Srba: „Znam da su Srbi nepokorivi, često su drugi želeli da ih potčine, neki su u tome i uspevali, ali su se Srbi uvek oslobađali zahvaljujući svojoj energiji, snazi, patriotizmu, a posebno svojoj istrajnosti. Srbi imaju neverovatnu snagu u želji da istraju u svom biću, oni jednostavno ne žele da budu ništa drugo osim – Srbi, u čemu imaju pravo i zbog čega zaslužuju svako poštovanje“ - istakao je ministar odbrane i dodao da Srpsko vojničko groblje ovde na Zejtinliku svedoči da je istrajavanje na sopstvenom biću za srpski narod često u istoriji bilo povezano sa velikim stradanjem.

On je naglasio da zbog junaka koji počivaju na Zejtinliku, ali i naših potomaka „mi nemamo pravo da ikada klonemo duhom“.

- Čast je nešto što nema cenu. Oni su to najbolje znali odbranivši ljudsko dostojanstvo i pravo na slobodan život, a naša dužnost je da večno čuvamo njihovo zaveštanje uz obećanje da njihova dela nikada neće biti zaboravljena. Junacima našeg doba kojima danas odajemo počast poručio bih samo jedno - počivajte u miru znajući da ste ispisali istoriju pobednika - naglasio je ministar Gašić.

- Kada su mu dolazili jednom prilikom Francuzi, pitali su ga da nešto više kaže o svojim osećanjima kada vidi sve ove humke, on je rekao „vidite gospodo, oni su svi mrtvi, ali nisu zaboravljeni“. U tome je suština hrišćanske etike, u tome je dubina naše poruke o vaskrsenju, jer vaskrsenje dobrote, ljubavi i žrtve za bližnje svoje je ono vaskrsenje koje čeka svakog ko ljubi bližnje svoje i koji ljubi svoju otadžbinu – rekla je ministarka Đurđević Stamenkovski.

Govoreći o srpskim vojnicima koji počivaju na Zejtinliku, ona je istakla da su istoričari pokušali da objasne veličanstvenu snagu srpske vojske, koja se prema njenim rečima, oslanjala na jednu suštinu, a to je Kosovski zavet i Lazarevo opredeljenje – da se uvek i po svaku cenu borimo za slobodu i žrtvujemo za otadžbinu, bez obzira na to kakva je sila prekoputa nas.

Današnjoj komemorativnoj svečanosti prisustvovali su Visokopreosveštenstvo Mitropolit neapoljsko-satvropoljski Varnava, arhimandrit i iguman manastira Hilandar Metodije, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kadeti Vojne i Policijske akademije, kao i predstavnici Oružanih snaga Grčke.

