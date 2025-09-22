DOZLOGRDILI NARODU: Šešelj otkrio šta se dešava u redovima blokadera
LjUDI napuštaju blokadere, otkrio je predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.
- Narodu su dozlogrdili blokaderi. Što su oni agresivniji, to manje ljudi izlazi na skupove. Ljudi ih napuštaju - neće sa ludacima da imaju posla, a napokon su shvatili da je reč o ludacima. I oni koji su protivnici režima znaju da ovo ne vodi ničemu; nisu za ulične nerede - kazao je Šešelj za TV Informer.
