PARADA SMETALA SAMO ASFALTU I N1

VOJNA parada održana u Beogradu, najveća u novijoj istoriji Srbije, okupila je deset hiljada pripadnika Vojske Srbije i na hiljade građana duž trase. Prikazana je snaga, red i tehnološki iskorak. Ipak, za deo prozapadnih medija bliskih tzv. građanskoj sceni – glavna vest nije bila vojska, već – asfalt.

Foto: Printskrin/N1

Prema zvaničnim podacima, tokom prolaska teške mehanizacije oštećeno je 108 metara površinskog sloja kolovoza. Reč je o deonici na kojoj je asfalt i ranije bio popustio. Parada nije izazvala štetu, već samo ubrzala unapred planirane radove. Sanacija će koštati 11.780 evra – bez vanrednih troškova.

Dok su jedinice Vojske Srbije defilovale demonstrirajući obučenost, disciplinu i savremeno naoružanje pred milionskim auditorijumom, N1 i Nova su zadržale pogled prikovan na tlo. Guseničari su prema njihovoj logici, napali beogradski asfalt.

U nedostatku ozbiljne zamerke u pomoć su pozvane trivije.

Posebno su se potrudili da prostor posvete grupi od pedesetak demonstranata koji su pokušali da nasilno uđu na mesto održavanja defilea. Tretirani su kao vest dana, dok su hiljade građana, mirno i dostojanstveno, pozdravljale svoju vojsku. Za jedne izgrednici, a za druge naslovna strana.

Pogled redakcije portala Srpski ugao

Vojna parada nije oštetila grad. Naprotiv, pokazala je državu koja funkcioniše. Vojska je stala pred narod, a narod uz vojsku. Komentari onih kojima smeta i 108 metara starog asfalta nisu kritika – to je dijagnoza. I ne tiče se kolovoza, već njihovog pogleda na Srbiju.

(Srpski Ugao/Nina Stojanović)