Politika

MOĆNI RAFALI I MIG-OVI 29 NA SRPSKOM NEBU: Spektakl za kraj, velikim aplauzom isprećena ubojita avijacija (VIDEO)

В.Н.

20. 09. 2025. u 13:02

NA vojnoj paradi "Snaga jedinstva" građani su na kraju mogli da vide spektakl na nebu kada su se pojavila dva miga 29 i dva francuska "rafala".

МОЋНИ РАФАЛИ И МИГ-ОВИ 29 НА СРПСКОМ НЕБУ: Спектакл за крај, великим аплаузом испрећена убојита авијација (ВИДЕО)

Novosti

U naletu ešalona vazduhoplovnih jedinica, u kojem su učestvovala i dva višenamenska aviona "rafal" francuskog ratnog vazduhoplovstva zajedno sa dva srpska "miga".

A kako je to izgledalo pogledajte ovde:

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DIRLJIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
Poznati

0 0

DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)

PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.

19. 09. 2025. u 15:33

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!

VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!