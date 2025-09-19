NATO PLAĆENIK PONOŠ TEŠKA SRCA PRIZNAO: Vučić je opremio našu vojsku nekim od najboljih oružja i oruđa koja danas postoje!
LIDER pokreta SRCE i NATO plaćenik, Zdravko Ponoš priznao je da je predsednik Vučić dobro opremio srpsku vojsku.
- Ova parada je za unutrašnje potrebe, ovo je pre svega pokazivanje na šta je Vučić potrošio naše pare, da se vidi da je to sada nešto glamurozno, taj polu sistem je jedan od najboljih na svetu iz te klase - priznao je Ponoš.
