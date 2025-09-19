Politika

NATO PLAĆENIK PONOŠ TEŠKA SRCA PRIZNAO: Vučić je opremio našu vojsku nekim od najboljih oružja i oruđa koja danas postoje!

В.Н.

19. 09. 2025. u 20:26

LIDER pokreta SRCE i NATO plaćenik, Zdravko Ponoš priznao je da je predsednik Vučić dobro opremio srpsku vojsku.

НАТО ПЛАЋЕНИК ПОНОШ ТЕШКА СРЦА ПРИЗНАО: Вучић је опремио нашу војску неким од најбољих оружја и оруђа која данас постоје!

Foto: Printskrin

- Ova parada je za unutrašnje potrebe, ovo je pre svega pokazivanje na šta je Vučić potrošio naše pare, da se vidi da je to sada nešto glamurozno, taj polu sistem je jedan od najboljih na svetu iz te klase - priznao je Ponoš.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DIRLJIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
Poznati

0 0

DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)

PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.

19. 09. 2025. u 15:33

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA JE ČUDO! Počela Svetsko prvenstvo brukom, a sad... NAJBOLJA! Evo s kim igra u osmini finala!

SRBIJA JE ČUDO! Počela Svetsko prvenstvo "brukom", a sad... NAJBOLjA! Evo s kim igra u osmini finala!