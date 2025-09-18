Politika

HRVATSKI VOJNI OBAVEŠTAJAC I RAKETNI INŽENJER VINKO KLASAN PORUČUJE: Srbija ima najbolju protivvazdušnu odbranu u Evropi! (VIDEO)

18. 09. 2025.

DOK blokadni nasilnici u Srbiji otvoreno mrze našu vojsku, a kampanju mržnje predvode N1, Nova , večiti student Lazović i Zdravko Ponoš, koji je uništio našu vojsku, s druge strane čak i oni koji ne vole Srbiju, pokazuju najveće poštovanje prema Vojsci Srbije, prema našoj vojsci koju je svojim nesebičnim zalaganjem preporodio lično Aleksandar Vučić i digao je iz pepela.

ХРВАТСКИ ВОЈНИ ОБАВЕШТАЈАЦ И РАКЕТНИ ИНЖЕЊЕР ВИНКО КЛАСАН ПОРУЧУЈЕ: Србија има најбољу противваздушну одбрану у Европи! (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

"Ja ću otvoreno pohvaliti, Srbija ima najbolju protivvazdušnu odbranu u Evropi", rekao je Vinko Klasan u emisiji, hrvatski vojni obaveštajac i raketni inžinjer gostujući u jednoj emisiji. 

Pogledajte snimak:

