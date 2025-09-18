SASTANCI NA ANDRIĆEVOM VENCU: Vučić danas sa ambasadorom Kine Li Mingom i komandantom Nacionalne garde Metjuom Vudrafom

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom.

Sastanak će biti održan u 12.00 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Takođe, Vučić će se sastati i sa komandantom Nacionalne garde Ohaja, brigadnim generalom Metjuom Vudrafom.

Sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, s početkom u 13.00 časova.

