Politika

SASTANCI NA ANDRIĆEVOM VENCU: Vučić danas sa ambasadorom Kine Li Mingom i komandantom Nacionalne garde Metjuom Vudrafom

В.Н.

18. 09. 2025. u 07:38

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom.

САСТАНЦИ НА АНДРИЋЕВОМ ВЕНЦУ: Вучић данас са амбасадором Кине Ли Мингом и командантом Националне гарде Метјуом Вудрафом

Foto: Tanjug

Sastanak će biti održan u 12.00 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Takođe, Vučić će se sastati i sa komandantom Nacionalne garde Ohaja, brigadnim generalom Metjuom Vudrafom.

Sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, s početkom u 13.00 časova.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

HRVATSKI VOJNI OBAVEŠTAJAC I RAKETNI INŽENJER VINKO KLASAN PORUČUJE: Srbija ima najbolju protivvazdušnu odbranu u Evropi! (VIDEO)
Politika

0 0

HRVATSKI VOJNI OBAVEŠTAJAC I RAKETNI INŽENJER VINKO KLASAN PORUČUJE: Srbija ima najbolju protivvazdušnu odbranu u Evropi! (VIDEO)

DOK blokadni nasilnici u Srbiji otvoreno mrze našu vojsku, a kampanju mržnje predvode N1, Nova , večiti student Lazović i Zdravko Ponoš, koji je uništio našu vojsku, s druge strane čak i oni koji ne vole Srbiju, pokazuju najveće poštovanje prema Vojsci Srbije, prema našoj vojsci koju je svojim nesebičnim zalaganjem preporodio lično Aleksandar Vučić i digao je iz pepela.

18. 09. 2025. u 07:38

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)