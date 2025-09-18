SASTANCI NA ANDRIĆEVOM VENCU: Vučić danas sa ambasadorom Kine Li Mingom i komandantom Nacionalne garde Metjuom Vudrafom
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom.
Sastanak će biti održan u 12.00 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Takođe, Vučić će se sastati i sa komandantom Nacionalne garde Ohaja, brigadnim generalom Metjuom Vudrafom.
Sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, s početkom u 13.00 časova.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
"RUBIO TRAŽIO SUSRET SA MNOM": Vučić saopštio važnu vest
17. 09. 2025. u 08:23
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)