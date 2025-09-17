N1 POZVAO PROFESORA IZ AMERIKE DA IM "PUMPA" ZA BLOKADERE: On ih ukanalio kao niko! (VIDEO)
TAJKUNSKA N1 pozvala je profesora iz Amerike da "pumpa" za blokadere, međutim, on ih je potpuno "ukanalio" zaključivši sledeće - "protesti su im postali nasilni, a Vučić odlično igra geopolitičku igru".
- Ja sam u julu bio u Novom Sadu. Studenti shvataju da njihov pokret ne dobija mnogo međunarodne pažnje. U međuvremenu, protesti su postali nasilniji! Vučić vrlo uspešno igra geopolitičku igru! - rekao je u uključenju uživo na N1 Alberto Dijaz Kajeras, profesor sa Univerziteta Stenford.
Pogledajte snimak:
Preporučujemo
BRNABIĆ O POSETI PREDSEDNIKA JAPANU: "Ogromna čast je ukazana našem Aleksandru Vučiću i čitavoj Srbiji"
16. 09. 2025. u 18:33 >> 18:50
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
U JEKU DAČINOG RAZVODA: Oglasila se Nataša Bekvalac
ĆERKA pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića, Hana Ikodinović, nedavno je napustila Srbiju i sa majkom otišla u Madrid, gde će se školovati.
16. 09. 2025. u 19:27
Komentari (0)