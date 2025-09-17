Politika

N1 POZVAO PROFESORA IZ AMERIKE DA IM "PUMPA" ZA BLOKADERE: On ih ukanalio kao niko! (VIDEO)

В.Н.

17. 09. 2025. u 10:40

TAJKUNSKA N1 pozvala je profesora iz Amerike da "pumpa" za blokadere, međutim, on ih je potpuno "ukanalio" zaključivši sledeće - "protesti su im postali nasilni, a Vučić odlično igra geopolitičku igru".

Foto: Printscreen/N1

- Ja sam u julu bio u Novom Sadu. Studenti shvataju da njihov pokret ne dobija mnogo međunarodne pažnje. U međuvremenu, protesti su postali nasilniji! Vučić vrlo uspešno igra geopolitičku igru! -  rekao je u uključenju uživo na N1 Alberto Dijaz Kajeras, profesor sa Univerziteta Stenford. 

Pogledajte snimak:

