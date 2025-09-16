Politika

ŠOLAKOVI MEDIJI OSLEPELI OD MRŽNJE Brnabić: Vučić jedini koji se video u poslednjih mesec dana sa predsednikom Rusije, Kine i carem Japana

В.Н.

16. 09. 2025. u 20:35

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je na sramne napade Šolakovih medija.

ШОЛАКОВИ МЕДИЈИ ОСЛЕПЕЛИ ОД МРЖЊЕ Брнабић: Вучић једини који се видео у последњих месец дана са председником Русије, Кине и царем Јапана

FOTO TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ

- U danu kada se predsednik @predsednikrs Vučić @avucic sastao, uz najveće počasti, sa japanskim carem Naruhitom, kao i sa predsednikom Vlade Japana, nesrećnici iz Šolakovih medija pišu da Srbija nema drugih partnera osim Kine i Rusije. Oni su, jadni, oslepeli od mržnje, svaki kompas su izgubili. Jedini državnik na svetu koji se u poslednjih mesec dana video i sa predsednikom Rusije i sa predsednikom Ukrajine, i sa predsednikom Kine i sa carem Japana je predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić!  Svi koji to ne žele da vide, žive u sopstvenom vakumu, odvojeni od realnog sveta, opijeni mržnjom i zgaženi frustracijom. Bravo za našeg predsednika! Ponosna Srbija. - poručila je Brnabić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BIVŠI ŠEF DIPLOMATIJE O VEŽBAMA ALABANIJE, HRVATSKE I TZV. KOSOVA: Srpski narod da bude svestan pritiska, ali da ne popušta
Politika

0 3

BIVŠI ŠEF DIPLOMATIJE O VEŽBAMA ALABANIJE, HRVATSKE I TZV. KOSOVA: Srpski narod da bude svestan pritiska, ali da ne popušta

NAJAVLjENE vojne vežbe Albanije, Hrvatske i takozvanog Kosova deo su globalnog zapadnog pritiska na Srbe na čitavom Balkanu i srpski narod, ne samo u Srbiji i Republici Srpskoj, mora da bude svestan toga, ali ne treba da menja svoj strateški kurs nezavisnog političkog faktora, ocenio je bivši ministar spoljnih poslova SR Jugoslavije Živadin Jovanović.

16. 09. 2025. u 17:31

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA PROŠLE NEDELJE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav odgovor Rusa!

HRVATSKA PROŠLE NEDELjE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!