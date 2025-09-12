NAPAD NA BLIZNAKINJE IH JE UJEDINILO, A NAPAD NA KIRKA KAO SEKIRA U DRVO... Vučić o tome kako će ubistvo uticati na Ameriku

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić kaže da će ubistvo Čarlija Kirka promeniti Ameriku iznutra.

Foto: AP

- Više će Ameriku promeniti ubistvo Čarlika Kirka. Ujedinio ih je islamskih fanatika napad na kule bliznakinje. Pokazalo je da mogu da budu snažna i jedinstvena.

Kaže da je ubistvo Kirka kao sekira u drvo koja će pokazati ko će biti na strani ljudi, a ko neće.

- Amerika je snažna država. Danas u toku prepodneva su počeli da otpuštaju i profesore i medicinske radnike koji se smeju ubistvu Kirka.