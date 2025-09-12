SCENARIO "NEPAL" I "ČARLI KIRK" ODAVNO PLANIRANI U SRBIJI: Vučić otkrio
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić na Informer TV rekao je da su scenariji "Nepal" i "Čarli Kirk" odavno planirani u Srbiji.
- Šta izaziva najveći bes kod onih koji su rušili Srbiju 10 meseci? Kad bih pomenuo poziv na dijalog ili debatu istog sekunda izaziva neverovatnu dozu besa, fascinantno velik stepen agresije kod svih njihovih pristalica, lidera, lažnih novinara, medija i svega drugog. Kod njih bes izaziva kad uradite nešto potpuno normalno, što je za njih nenormalno - kazao je Vučić.
Ukazao je na primer studenata koji žele da uče, a bili su predmet napada.
- Sve vreme vam stvaraju novu realnost u kom se raduju izliva krvi u mozak Darku Glišiću u uživo prenosu. Sladostrasno su navijali da ne preživi. Oni više nisu normalni. To je činjenica. To je anarho-liberalno-levičarsko ludilo u kom ništa pristojno i normalno više nije pristojno i normalno - kazao je on.
