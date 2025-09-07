"DOŠLA SAM DA PODRŽIM MOJU SRBIJU I MOG VUČIĆA" Gospođa iz Prokuplja: I da ga nema na listi, ja ću da ga napišem! (VIDEO)

U Prokuplju je danas održan skup građana protiv blokada na kojem je vladala vesela i pozitivna atmosfera.

Foto: Printskrin

Građani su se okupili da pošalju poruku da žele mir, stabilnost i normalan život, a ne blokade i haos na ulicama.

Među okupljenima se posebno izdvojila jedna gospođa koja je svojom harizmom i šarmom privukla pažnju svih prisutnih.

Ona je poručila da je došla da podrži Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića.

- Došla sam da podržim moju Srbiju i mog Vučića. I kada ga nema na listi, ja ću da ga napišem“ – rekla je ona.

Skup u Prokuplju pokazao je odlučnost građana da se usprotive blokadama i da svojim prisustvom podrže mir i zajedništvo u Srbiji.

