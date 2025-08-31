Politika

SLIKA KOJA OSTAVLJA BEZ TEKSTA: Veliki broj dece na okupljanju protiv blokada u Kruševcu (FOTO)

В.Н.

31. 08. 2025. u 18:25

TREĆE po redu i do sada najmasovnije okupljanje građana protiv blokada zakazano je za danas u 18:30 časova u čak 100 mesta širom Srbije.

СЛИКА КОЈА ОСТАВЉА БЕЗ ТЕКСТА: Велики број деце на окупљању против блокада у Крушевцу (ФОТО)

Foto Novosti

Dirljive slike na okupljanju građana protiv blokada u Kruševcu, okupio se veliki broj dece.

Foto Novosti

Foto Novosti

 

Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu