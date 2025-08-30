Politika

"ZADOVOLJNI SMO, PENZIJE SE DIŽU STALNO" Sugrađani oduševljeni novim povećanjem penzija (VIDEO)

В.Н.

30. 08. 2025. u 08:52

PENZIONERI su sa velikim oduševljenjem dočekali povećanje penzija u vidu novih ekonomskih mera koje je predložio predsednik Vučić.

ЗАДОВОЉНИ СМО, ПЕНЗИЈЕ СЕ ДИЖУ СТАЛНО Суграђани одушевљени новим повећањем пензија (ВИДЕО)

Foto: Novosti

- Zadovoljna sam, penzije se dižu stalno, podižu se, koliko toliko, ali znači - navela je sugrađanka.

Na isto pitanje o utisku nakon povećanja penzija drugi sugrađanin nije krijo svoje oduševljenje:

- Dobro je da bude povećanje, zadovoljan sam uvek, čovek treba da bude zadovoljan onoliko koliko ima - istakao je drugi sugrađanin.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je  da će penzioneri od 1. decembra imati povećanje penzija od čak 12 posto!

"Novosti" vam donose detaljnu računicu koliko će svaki penzioner imati mesečno više novca na računu.

Detaljnu računicu možete pogledati klikom OVDE.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOKLE VIŠE OVO BLAMIRANJE? Junajted je pao na preniske grane i neko mora da odogvara za to

DOKLE VIŠE OVO BLAMIRANjE? Junajted je pao na preniske grane i neko mora da odogvara za to