"ZADOVOLJNI SMO, PENZIJE SE DIŽU STALNO" Sugrađani oduševljeni novim povećanjem penzija (VIDEO)
PENZIONERI su sa velikim oduševljenjem dočekali povećanje penzija u vidu novih ekonomskih mera koje je predložio predsednik Vučić.
- Zadovoljna sam, penzije se dižu stalno, podižu se, koliko toliko, ali znači - navela je sugrađanka.
Na isto pitanje o utisku nakon povećanja penzija drugi sugrađanin nije krijo svoje oduševljenje:
- Dobro je da bude povećanje, zadovoljan sam uvek, čovek treba da bude zadovoljan onoliko koliko ima - istakao je drugi sugrađanin.
Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da će penzioneri od 1. decembra imati povećanje penzija od čak 12 posto!
"Novosti" vam donose detaljnu računicu koliko će svaki penzioner imati mesečno više novca na računu.
Detaljnu računicu možete pogledati klikom OVDE.
