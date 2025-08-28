Politika

"OTPOR PROTIV NEMIRA SE ŠIRI" Vučić o skupovima građana protiv blokada

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije na TV "Pink".

Ljudi koji žele mir i stabilnost, kako se grdno varate kada kažete da je sve to SNS, ističe on.

- Kako bih ja samo voleo da je sve to SNS. Nemojte da zaboravite da nije bilo ni većih skupova po većim gradovima. Otpor se širi po Srbiji protiv nemira i destabilizacije. Mirnom šetnjom koja ne ugrožava nikoga - kazao je on.

