"MOST VELIČANSTVENO IZGLEDA" Vučić pokazao kako će izgledati novi objekti koji se grade u Beogradu (FOTO)

28. 08. 2025. u 22:23

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić pokazao je večeras kako će izgledati novi mostovi, muzeji i objekti koji se grade u Beogradu.

Foto: TV Pink Printksrin

Pokazao je kako će izgledati novi most preko Save.

- Atrakcija sa bezbroj kafića će biti stari most, koji će biti pešački.

Foto: TV Pink Printksrin

Foto: TV Pink Printksrin

Foto: TV Pink Printksrin

Foto: TV Pink Printksrin

 - Ovo je taj novi most koji gradimo umesto starog. Veličanstven. Imaćemo i novi pešački most, atrakcija sa bezbroj kafića, sve to mora da budemo završeno do EXPA. Moći čete vozom do grada da dođete. Niče i čuvena pijaca kao u Barseloni, Firenci. To će biti veličanstvena pijaca gde kreirate život. Naravno linijski park koji će se spojiti sa Adom Hujom, pa sve do Promenade na Beogradu na vodi, pa do Ade Ciganlije. Vazduhoplovni muzej će izgledati kao svemirski brod. Videćete sve, od naših Karavela do vojnih aviona, čudesna stvar, kao i akvarijum. Akvatik centar takođe - kazao je Vučić.

Foto: TV Pink Printksrin

Foto: TV Pink Printksrin

Foto: TV Pink Printksrin

Foto: TV Pink Printksrin

Foto: TV Pink Printksrin

Foto: TV Pink Printksrin

 Naravno linijski park koji će se spojiti sa Adom Hujom, pa sve do Promenade na Beogradu na vodi, pa do Ade Ciganlije. Vazduhoplovni muzej će izgledati kao svemirski brod. Videćete sve, od naših Karavela do vojnih aviona, čudesna stvar, kao i akvarijum. Akvatik centar takođe.

Kasnimo sa Nacionalnim stadionom, naveo je.

- Živ se pojedoh oko toga. Bezbroj problema zbog podzemnih voda. To su razgovori sa Kinezima, muka živa, ali napredujemo i stići ćemo. Izgledaće čudesno. Onaj ko ne bude igrao na tom stadionu izgubiće gledaoce - naveo je on.

