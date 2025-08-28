Politika

OPROŠTAJNE POSETE: Vučić sutra sa ambasadorom Libana i Egipta

В.Н.

28. 08. 2025. u 16:01

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić primiće sutra u oproštajnu posetu ambasadorku Libanske Republike Nadu Al Akl i ambasadora Egipta Basela Salaha.

ОПРОШТАЈНЕ ПОСЕТЕ: Вучић сутра са амбасадором Либана и Египта

Foto: Tanjug

Sastanak sa ambasadorkom Al Akl će početi u 9.30, dok je susret sa ambasadorom Salahom zakazan za 10 časova, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

