AUSTRIJSKI POLITIČARI PROTIV SRBIJE: Na posebnom seminaru u Alpbahu planirali rušenje države Srbije (FOTO)
U AUSTRIJSKOM gradiću Alpbah, u pokrajini Tirol, održana je tribina pod bombastičnim nazivom „Pumpaj! Protest kao otkucaj srca demokratije“, koja se pokazala kao još jedna u nizu političkih ofanziva protiv Srbije.
U centru zbivanja dvojac od ranije poznat javnosti u Srbiji, Mihael Brandšteter i Beate Majnl Rajzinger, austrijski političari iz stranke NEOS, poznati po antisrpskim stavovima, pretnjama Republici Srpskoj i otvorenom zalaganju za rušenje države Srbije.
Brandšteter, omiljeni gost na N1 i redovan izvođač evropskih predavanja o „vladavini prava“, poručio je da „EU mora da pojača pritisak na režim u Beogradu“. Njegova partijska koleginica Majnl Rajzinger, ministarka diplomatije Austrije poznata po tome što se godinama meša u unutrašnja pitanja Srbije, sve je to nadgledala sa strane kao politički tutor.
Na toj sceni, rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić statirao je bez ijedne reči u odbranu institucije koju vodi. Sedeo je kao nemo odobrenje dok austrijski politički profiteri kleveću zemlju iz koje dolazi.
U ulozi „studenta“ pojavio se Srđan Hromiš, advokatski pripravnik u kancelariji koja zastupa Mariniku Tepić.
Događaj je dodatno osramotila i Vjosa Osmani, predsednica lažne države Kosovo, koja se u ulozi mentora obraćala „srpskim studentima“ i savetovala ih kako da se bore protiv sopstvene zemlje, pod budnim okom svojih bečkih sponzora.
Kad austrijanci sa kolonijalnim ambicijama organizuju skup gde je tema Srbija, a „naši ljudi“ sede, klimaju glavom i ćute, to nije dijalog, već plan za razbijanje države.
(srpskiugao.rs)
BONUS VIDEO:
Separatista Žarko Bogosavljević poziva da se na policiju bacaju Molotovljevi kokteli
