"ONI SADA OTVORENO PRETE DECI!" Brnabićeva: Svakim danom bezumnost blokadera doseže nove granice
PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić, oglasila se na svom zvaničnom Iks profilu
"Svakim danom bezumnost blokadera doseže nove granice. Oni sada otvoreno prete DECI - deci svojih političkih neistomišljenika, deci urednika medija koji im nisu po volji, deci policajaca. Rečenica "znaćemo gde stanujete, znaćemo vam žene i decu, videćemo kako će vaša deca proći" govori apsolutno sve o tome kakvo oni društvo žele i u kakvoj zemlji bismo mi svi živeli da oni kojim slučajem pobede i preuzmu vlast. Pretite deci, otvoreno, bez srama i stida?? Ko preti deci ne sme da bude na slobodi - može da bude u zatvoru ili, eventualno, nakon dobrog psihijatrijskog veštačenja, na zatvorenom odeljenju neke psihijatrijske ustanove. Šta je sledeća akcija blokadera - kidnapovanje ili prebijanje dece od 3, 5, 7, 9 godina zarad osvete njihovim roditeljima?!? Monstruozno. Policiji, još jednom, svaka čast na strpljenju i suzdržanosti - da je ovo neko rekao policajcu u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Nemačkoj, Holandiji i ostalim sličnom zemljama zapadne demokratije, dnevno sunce bi viđao mesecima kroz neke rešetke", napisala je Brnabićeva.
