"ONI SADA OTVORENO PRETE DECI!" Brnabićeva: Svakim danom bezumnost blokadera doseže nove granice

В.Н.

28. 08. 2025. u 08:59

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić, oglasila se na svom zvaničnom Iks profilu

Foto: Novosti

"Svakim danom bezumnost blokadera doseže nove granice. Oni sada otvoreno prete DECI - deci svojih političkih neistomišljenika, deci urednika medija koji im nisu po volji, deci policajaca. Rečenica "znaćemo gde stanujete, znaćemo vam žene i decu, videćemo kako će vaša deca proći" govori apsolutno sve o tome kakvo oni društvo žele i u kakvoj zemlji bismo mi svi živeli da oni kojim slučajem pobede i preuzmu vlast. Pretite deci, otvoreno, bez srama i stida?? Ko preti deci ne sme da bude na slobodi - može da bude u zatvoru ili, eventualno, nakon dobrog psihijatrijskog veštačenja, na zatvorenom odeljenju neke psihijatrijske ustanove. Šta je sledeća akcija blokadera - kidnapovanje ili prebijanje dece od 3, 5, 7, 9 godina zarad osvete njihovim roditeljima?!? Monstruozno. Policiji, još jednom, svaka čast na strpljenju i suzdržanosti - da je ovo neko rekao policajcu u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Nemačkoj, Holandiji i ostalim sličnom zemljama zapadne demokratije, dnevno sunce bi viđao mesecima kroz neke rešetke", napisala je Brnabićeva. 

