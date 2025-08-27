Politika

TAČNO U 21 ČAS: Vučić sutra gost TV Pink

Novosti online

27. 08. 2025. u 22:02

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sutra će u 21 čas gostovati na TV Pink.

ТАЧНО У 21 ЧАС: Вучић сутра гост ТВ Пинк

Foto: Printskrin TV Pink

Vučić će govoriti o merama za bolji život građana, nasilju blokadera, dijalogu i predstojećim razgovorima sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, kao i drugim aktuelnim temama.

