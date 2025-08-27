TAČNO U 21 ČAS: Vučić sutra gost TV Pink

OVO što se dešava na N1 i Nova S ovih dana nije samo dno, to je aktivno podrivanje osnovnih principa novinarstva. Tužno skovana priča, zasnovana na (uvek) anonimnim izvorima i neosnovanim optužbama, koje se baziraju na - "rek`o mi jedan čovek", lansirana samo sa jednom namerom - da se unapred diskredituje novo rukovodstvo Junajted grupe, zaštiti pozicija Aleksandre Subotić, i obriše svaka odgovornost starih struktura.