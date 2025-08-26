MALI O EKONOMSKIM MERAMA: Za dobrobit građana, od decembra i novi rast penzija

PRVI potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas su nove ekonomske mere donete za dobrobit građana Srbije i da će organičavanje marži direktno uticati na snižavanje cena proizvoda u maloprodaji i najavio da će od 1. decembra uslediti i novo povećanje penzija.

-U godinama koje su za nama pokazali smo da znamo kako da sprovedemo prave mere, još od kada je krenula korona, pa energetska kriza i tako dalje. I sada ćemo zajedno sa maloprodajnim lancima da napravimo nešto što je dobro za građane Srbije, pre svega, niže cene.

To su 23 kategorije proizvoda, preko 3.000 proizvoda, što čini najveći deo potrošačke korpe građana Srbije i osetićemo efekat već od naredne nedelje, nakon 1. septembra", rekao je Mali za Tanjug.

Ministar je istakao da je reč o nastavku ekonomske politike usmerene na brigu prema građanima, koju država sprovodi već godinama unazad.

-Mi ćemo od 1. oktobra ove godine imati i rast minimalne zarade, dakle idemo, kao što smo i obećali, sa 457 evra minimalne zarade, na čak 500 evra od 1. oktobra, dakle za manje od meseca i po dana. A već sada pregovaramo sa sindikatima o dodatnom povećanju minimalne zarade od 1. januara za još preko 10 odsto, tako da ćemo od 1. januara imati minimalnu zaradu od 550 evra, naveo je Mali.

On je rekao da je minimalna zarada u Srbiji 2009, 2010. i 2011. godine bila 15.700 dinara, kao i da je danas, prema poslednjem podatku, prosečna zarada u Srbiji 920 evra, a da će do kraja godine biti veća od 1.000 evra, kao što je i obećano građanima.

-Od 1. decembra idemo i sa rastom penzija, takođe, kako smo obećali. Dakle, rastu nam plate, rastu nam penzije, pri tome smo zadržali punu zaposlenost i to je važno, ali s ovim ekonomskim merama želimo da dodatno podignemo vrednost svakog dinara koje građani dobiju kroz povećanje plate i povećanje penzije, naglasio je Mali.

Kaže da je vlada videla kada je reč o trgovini da nam sistem ne funkcioniše u poslednjih par godina.

-Imate veću konkurenciju kada su maloprodajni lanci u pitanju, ali nemate taj efekat na cene, pa skoro 50 odsto inflacije koju smo imali po poslednjem podatku je upravo inflacija zbog porasta cena hrane i pića. I upravo to želimo da rešimo time što ćemo ograničiti maržu maloprodajnim lancima na 20 odsto, plus marža kada je off-rabat u pitanju na 10 odsto, tako da sa tih 30-40 odsto marži da ih svedemo na nešto što ima smisla, a što će s druge strane imati direktan efekat na maloprodajne cene proizvoda, istakao je Mali.

Najavio je da će već sutra imati još jedan sastanak sa svim predstavnicima maloprodajnih lanaca u Srbiji.

-Radimo na tome da oni razumeju i razloge za sprovođenje mera. Na kraju krajeva tu smo da im pomognemo da se te mere sprovedu ili mislim da je to u interesu svih nas, poručio je Mali.

Tanjug

