Politika

"SVA SLOVA LATINIČKA, A SADRŽINA PORUKE ČIST USTAŠLUK" Jovanov oštro osudio napad na porodičnu kuću Vladimira Balaća (FOTO)

В.Н.

26. 08. 2025. u 14:51

ŠEF poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov reagovao je na napad na kuću porodice studenta Vladimira Balaća

TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

- Evo kako izgleda kada svezuba elita ispisuje grafite!

Dakle, sva slova ispravno napisana, latinička, naravno, a sadržina poruke čist ustašluk!

Podrška sjajnom momku Vladimiru Balaću i njegovoj porodici!

Neće ova nacistička banda nikoga da iseljava! Mogu samo oni da budu preseljeni u zatvore i ludnice, gde im je i mesto. - poručio je Jovanov.

