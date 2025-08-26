"SVA SLOVA LATINIČKA, A SADRŽINA PORUKE ČIST USTAŠLUK" Jovanov oštro osudio napad na porodičnu kuću Vladimira Balaća (FOTO)
ŠEF poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov reagovao je na napad na kuću porodice studenta Vladimira Balaća
- Evo kako izgleda kada svezuba elita ispisuje grafite!
Dakle, sva slova ispravno napisana, latinička, naravno, a sadržina poruke čist ustašluk!
Podrška sjajnom momku Vladimiru Balaću i njegovoj porodici!
Neće ova nacistička banda nikoga da iseljava! Mogu samo oni da budu preseljeni u zatvore i ludnice, gde im je i mesto. - poručio je Jovanov.
