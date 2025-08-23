Politika

PORUKA IZ NOVE CRNJE: Došla sam da bi ljudi mogli normalno da žive (VIDEO)

23. 08. 2025. u 19:02

GRAĐANI Nove Crnje podržali su skup protiv blokada u Srbiji.

- Došla sam da podržim skup protiv bloada da ljudi mogu normalno da idu kod lekara i deca u školu - poručila je sugrađanka.

