LAŽOMER: BLOKADERIMA JE SVE IZGOVOR ZA DIVLJANJE

Da svi oni koji blokiraju Srbiju uporno spominju demokratiju koje se nikada pridržavali nisu, nije tajna, a dokazuju to svakodnevno.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Jedan od primera je i kako se obraćaju prema građanima koji protestvuju protiv blokada i žele normalno da žive, vređajući ih da posle njih gradovi moraju da se očiste. A sve vreme samo traže nove izgovore za haos i demoliranje svoje otadžbine i maltretiranje svojih građana.