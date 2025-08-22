LAŽOMER: BLOKADERIMA JE SVE IZGOVOR ZA DIVLJANJE
Da svi oni koji blokiraju Srbiju uporno spominju demokratiju koje se nikada pridržavali nisu, nije tajna, a dokazuju to svakodnevno.
Jedan od primera je i kako se obraćaju prema građanima koji protestvuju protiv blokada i žele normalno da žive, vređajući ih da posle njih gradovi moraju da se očiste. A sve vreme samo traže nove izgovore za haos i demoliranje svoje otadžbine i maltretiranje svojih građana.
