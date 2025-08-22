Politika

LAŽOMER: BLOKADERIMA JE SVE IZGOVOR ZA DIVLJANJE

В.Н.

22. 08. 2025. u 18:08

Da svi oni koji blokiraju Srbiju uporno spominju demokratiju koje se nikada pridržavali nisu, nije tajna, a dokazuju to svakodnevno.

ЛАЖОМЕР: БЛОКАДЕРИМА ЈЕ СВЕ ИЗГОВОР ЗА ДИВЉАЊЕ

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Jedan od primera je i kako se obraćaju prema građanima koji protestvuju protiv blokada i žele normalno da žive, vređajući ih da posle njih gradovi moraju da se očiste. A sve vreme samo traže nove izgovore za haos i demoliranje svoje otadžbine i maltretiranje svojih građana.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BLOKADERI IZ NOVOG PAZARA PALI NA GRANICI: Pronađena im droga - Jedan bio pod snažnim dejstvom amfetamina (FOTO)
Politika

0 11

BLOKADERI IZ NOVOG PAZARA PALI NA GRANICI: Pronađena im droga - Jedan bio pod snažnim dejstvom amfetamina (FOTO)

LIDERI prozapadno orijentisanih opozicionih stranaka i nevladinih organizacija već mesecima svoje omladinske aktiviste, koji kontinuirano šikaniraju građane Srbije, pri čemu u poslednje vreme pribegavaju terorističkim metodama, fizički nasrću na političke neistomišljenike i na policajce koji štite javni red i mir bacaju "molotevljeve koktele", pokušavaju da promovišu kao "ponos i bolji deo Srbije".

22. 08. 2025. u 18:20

Politika
Tenis
Fudbal
ŽIVOT IDE DALJE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku

ŽIVOT IDE DALjE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku