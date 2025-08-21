NOVINAR DOJČE VELE: Blokaderi pišaju po opoziciji (FOTO)

NOVINAR Dojče velea Nemanja Rujević opleo je na svom Iks profilu po blokaderima.

Foto: Profimedia

"Nije fer kako studenti pišaju po opoziciji.

Opozicija nije sjajna, ali je bolja od svog imidža, koji joj je dobrim delom nakačila režimska propaganda.

Nego, to je tema za one koji bi da se bave time šta je fer i koliko anđela staje na vrh čiode.

A ne za one koje zanima pobeda", napisao je Rujević na svom Iks profilu.

Foto: Iks