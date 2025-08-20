SINIŠA MALI O SKUPOVIMA PROTIV BLOKADA: LJudi žele da Srbija ide napred

MINISTAR finansija Siniša Mali izjavio je da su građani širom Srbije večeras pokazali da žele normalan život, da uče i rade, da se kreću slobodno.

Foto V. Danilov

''Ljudi žele da Srbija ide napred, žele mir i stabilnost, a ne blokade, nasilje i neizvesnost koju blokaderi stvaraju svojim delovanjem već mesecima unazad'', napisao je Mali na svom Instagram nalogu.

Širom Srbije večeras su održana okupljanja građana koji se protive blokadama.

Prema proceni MUP-a, na okupljanjima je učestvovalo 33.000 ljudi, a prema proceni BIA 34.000 ljudi.