SINIŠA MALI O SKUPOVIMA PROTIV BLOKADA: LJudi žele da Srbija ide napred
MINISTAR finansija Siniša Mali izjavio je da su građani širom Srbije večeras pokazali da žele normalan život, da uče i rade, da se kreću slobodno.
''Ljudi žele da Srbija ide napred, žele mir i stabilnost, a ne blokade, nasilje i neizvesnost koju blokaderi stvaraju svojim delovanjem već mesecima unazad'', napisao je Mali na svom Instagram nalogu.
Širom Srbije večeras su održana okupljanja građana koji se protive blokadama.
Prema proceni MUP-a, na okupljanjima je učestvovalo 33.000 ljudi, a prema proceni BIA 34.000 ljudi.
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
