"VIDEO SAM KAKO MU ČUPAJU SRCE" Ovako su Albanci lagali o Račku, Milošević nije mogao da veruje šta sluša
"UBIJENI su po vašim naređenjima. Oni su izvadili Avdijevo srce i stavili ga na zemlju, a jedan od njih je uzeo njegovu belu kapicu i stavio mu je u usta."
Ovako je glasilo lažno svedočenje o Račku Biljala Avdijua, svedoka optužbe protiv Slobodana Miloševića, a koje je bilo u suprotnosti sa svim forenzičkim dokazima.
Prosto kao da to svedočenje, uz potpune izmišljotine, najbolje dokazuje kolike su razmere laži koje su izgovarane u haškim sudnicama i koliko se istina u Račku godinama zataškava, a promoviše se fama o navodnom zločinu srpskih snaga.
- Da li vi znate da svi izveštaji koji su napravljeni o tim mrtvima govore da nijedno telo nije bilo unakaženo, a kamoli da pominju da je nekome iščupano srce iz grudi? Pogotovo da je to bilo dok je bio živ. Zašto ste to izmislili? - pitao je Milošević svedoka.
Ipak, Avdiju je nastavio da govori laži.
- Ja sam to video lično. On nije imao ranu od metaka. Video sam nož i video sam kako mu čupaju srce - kazao je on, a posle je u sekundi promenio iskaz i tvrdio da je samo video ranu od noža.
Zaključak iz izveštaja i dokumentacije obdukcije koju su izvršili finski medicinski veštaci, a do kojih su uspeli da dođu mediji iako je bio dugo skrivan, glasi:
- nije bilo pogubljenja
- nije bilo sakaćenja tela
- nije bilo pucnjave iz neposredne blizine.
Ove godine navršava se 24 godine od početka sukoba u selu Račak, koji su počeli u noći između 14. i 15. januara. Te 1999. godine sukobile su se snage bezbednosti SRJ sa teroristima tzv. Oslobodilačke vojske Kosova.
Tadašnja verifikaciona misija OEBS-a, na čelu sa Vilijamom Vokerom, za događaje u Račku optužila je srpske snage bezbednosti, a taj događaj bio je presudan za donošenje odluke o NATO agresiji na SR Jugoslaviju.
Slučaj Račak bio je deo optužnica protiv nekoliko visokih zvaničnika Savezne Republike Jugoslavije, na čelu sa tadašnjim predsednikom Slobodanom Miloševićem, ali je tužilac odustao od tog dela optužnice.
Preporučujemo
MEĐU ŽRTVAMA 17-ORO DECE: Više od 70 poginulih u teškoj saobraćajnoj nesreći autobusa, kamiona i motocikla u Avganistanu
19. 08. 2025. u 23:22 >> 00:10
"PROPALA JE STRATEGIJA" Orban sasuo bolnu istinu Zapadu u lice
19. 08. 2025. u 17:46
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)