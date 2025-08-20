Politika

"VIDEO SAM KAKO MU ČUPAJU SRCE" Ovako su Albanci lagali o Račku, Milošević nije mogao da veruje šta sluša

Novosti online

20. 08. 2025. u 00:16

"UBIJENI su po va­šim na­re­đe­nji­ma. Oni su iz­va­di­li Av­di­je­vo sr­ce i sta­vi­li ga na ze­mlju, a je­dan od njih je uzeo nje­go­vu be­lu ka­pi­cu i sta­vio mu je u usta."

ВИДЕО САМ КАКО МУ ЧУПАЈУ СРЦЕ Овако су Албанци лагали о Рачку, Милошевић није могао да верује шта слуша

Foto: Printskrin/ilustracija

Ovako je glasilo lažno svedočenje o Račku Biljala Avdijua, svedoka optužbe protiv Slobodana Miloševića, a koje je bilo u suprotnosti sa svim forenzičkim dokazima.

Prosto kao da to svedočenje, uz potpune izmišljotine, najbolje dokazuje kolike su razmere laži koje su izgovarane u haškim sudnicama i koliko se istina u Račku godinama zataškava, a promoviše se fama o navodnom zločinu srpskih snaga.

- Da li vi zna­te da svi iz­ve­šta­ji ko­ji su na­pra­vlje­ni o tim mr­tvi­ma go­vo­re da ni­jed­no te­lo ni­je bi­lo una­ka­že­no, a ka­mo­li da po­mi­nju da je ne­ko­me iš­ču­pa­no sr­ce iz gru­di? Po­go­to­vo da je to bi­lo dok je bio živ. Za­što ste to iz­mi­sli­li? - pitao je Milošević svedoka.

Ipak, Avdiju je nastavio da govori laži.

- Ja sam to vi­deo lič­no. On ni­je imao ra­nu od me­ta­ka. Vi­deo sam nož i vi­deo sam ka­ko mu ču­pa­ju sr­ce - kazao je on, a posle je u sekundi promenio iskaz i tvrdio da je samo video ranu od noža.

Zaključak iz izveštaja i dokumentacije obdukcije koju su izvršili finski medicinski veštaci, a do kojih su uspeli da dođu mediji iako je bio dugo skrivan, glasi:

  • nije bilo pogubljenja
  • nije bilo sakaćenja tela
  • nije bilo pucnjave iz neposredne blizine.

Ove godine navršava se 24 godine od početka sukoba u selu Račak, koji su počeli u noći između 14. i 15. januara. Te 1999. godine sukobile su se snage bezbednosti SRJ sa teroristima tzv. Oslobodilačke vojske Kosova.

Tadašnja verifikaciona misija OEBS-a, na čelu sa Vilijamom Vokerom, za događaje u Račku optužila je srpske snage bezbednosti, a taj događaj bio je presudan za donošenje odluke o NATO agresiji na SR Jugoslaviju.

Slučaj Račak bio je deo optužnica protiv nekoliko visokih zvaničnika Savezne Republike Jugoslavije, na čelu sa tadašnjim predsednikom Slobodanom Miloševićem, ali je tužilac odustao od tog dela optužnice.

