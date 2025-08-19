Politika

MINISTRI VLADE SRBIJE I PREDSTAVNICI SNS ISPRED SKUPŠTINE: Razgovaraju sa pristalicama i građanima

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 08. 2025. u 22:45

MINISTRI u Vladi Srbije i predstavnici Srpske napredne stranke okupili su se večeras ispred Narodne skupštine, kako bi razgovarali sa pristalicama SNS i građanima, a nakon toga svi zajedno na video bimu gledali prvi meč plej-ofa fudbalske Lige šampiona između Crvene zvezde i Pafosa.

Foto Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ

Među prisutnima je potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović, ministri Marko Đurić, Zlatibor Lončar, Dragan Glamočić, Aleksandra Sofronijević, Boris Bratina, Nenad Vujić, Jagoda Lazarević, Sara Pavkov, Zoran Gajić, Nikola Selaković.

Tu su i funkcioneri SNS Petar Petković, Aleksandar Antić, Milenko Jovanov, Zoran Drobnjak, Sonja Radojević Škodrić, Darija Kisić, Irena Vujović, Dejan Tomašević, Sanja Radojević Škodrić, Sandra Božić, Miroslav Čučković, Ljubica Vraneš.

Foto: Фото Танјуг/VLADIMIR ŠPORČIĆ

Ispred Doma Narodne skupštine su i studenti koji žele da uče iz Pionirskog parka.

Za okupljene su pripremljena dva video bima odakle mogu da prate utakmicu koja je u toku, ali i štandovi sa pićem.

sputnikportal.rs

