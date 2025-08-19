MINISTRI VLADE SRBIJE I PREDSTAVNICI SNS ISPRED SKUPŠTINE: Razgovaraju sa pristalicama i građanima
MINISTRI u Vladi Srbije i predstavnici Srpske napredne stranke okupili su se večeras ispred Narodne skupštine, kako bi razgovarali sa pristalicama SNS i građanima, a nakon toga svi zajedno na video bimu gledali prvi meč plej-ofa fudbalske Lige šampiona između Crvene zvezde i Pafosa.
Među prisutnima je potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović, ministri Marko Đurić, Zlatibor Lončar, Dragan Glamočić, Aleksandra Sofronijević, Boris Bratina, Nenad Vujić, Jagoda Lazarević, Sara Pavkov, Zoran Gajić, Nikola Selaković.
Tu su i funkcioneri SNS Petar Petković, Aleksandar Antić, Milenko Jovanov, Zoran Drobnjak, Sonja Radojević Škodrić, Darija Kisić, Irena Vujović, Dejan Tomašević, Sanja Radojević Škodrić, Sandra Božić, Miroslav Čučković, Ljubica Vraneš.
Ispred Doma Narodne skupštine su i studenti koji žele da uče iz Pionirskog parka.
Za okupljene su pripremljena dva video bima odakle mogu da prate utakmicu koja je u toku, ali i štandovi sa pićem.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - SNIMCI HELIKOPTERSKE JEDINICE MUP-a: Pogledajte kako izgleda borba sa vatrenom stihijom širom Srbije
