BLOKADERI MOLOTOVLJEVIM KOKTELOM POGODILI POLICAJCA U GLAVU: Jeziv snimak iz Valjeva (VIDEO)

BLOKADERI su subotu uveče gađali policiju u Valjevu molotovljevim koktelima i drugim zapaljivim sredstvima i pokušali bukvalno da ih žive spale.

Foto: Printskrin

Naime, na video-zapisu jasno se vidi kako ekstremisti pokušavaju da živog spale pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Dejana Lukovića, koji je sa kolegama pokušao da prethodnih večeri na jednom protestu huligana sačuva javni red i mir.

U jednom trenutku je zabeleženo kako Lukovića direktno u glavu pogađa Molotovljev koktel, što ga umalo nije koštalo života.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju građanima podsetio je da su blokaderi palili porstorije SNS ispred kojih su bili okupljeni građani, a onda bacali molotovljeve koktele na policiju u Valjevu.

- Zemlja nam je u velikoj opasnosti, ugrozili su nam sve vrednosti i demokratiju, normalan i pristojan život običnih ljudi. Svakog su čoveka ugrozili. Ovo što rade je protiv svakog normalnog čoveka u zemlji. Banda vlada ulicama, misleći da imaju prava da tuku, pale, ruše i pri tome nijedan jedini skup im nije legalan - rekao je Vučić i dodao:

- Moje pitanje za sve: Koga će večeras da spale? I moje upozorenje ljudima je da je pitanje dana kada će nekoga da ubiju.