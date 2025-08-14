Politika

BRNABIĆ: Srbija nije pustila da ih gaze jači, pa neće ni fašiste blokadere

В. Н.

14. 08. 2025. u 10:41

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na navode blokadera i njihovih medija da je "vlast htela sukobima da izazove građanski rat".

БРНАБИЋ: Србија није пустила да их газе јачи, па неће ни фашисте блокадере

Foto: Novosti

- Strašan zločin je počinio narod, patriote, sinoć u Novom Sadu - branili su se. Zamislite, ljudi nisu dali da ih ubiju, žive spale, da im unište kuću. I kad se branite, ako pitate fašiste blokadere i njihove medijske pomagače, vi ste krivi za nasilje, jer bilo bi manje nasilja da ste samo pustili da vas ubiju. Nije Srbija pustila ni jače od vas, ni hrabrije, ni časnije da je gaze, pa sigurno neće ni fašiste blokadere i ove nesrećnike koji pišu kako vrhovni tajkun kaže. Pobedila je Srbija pre nekog vremena, otuda i ovaj bes fašista blokadera i Šolakovih plaćenika. I nastaviće da pobeđuje - objavila je Brnabić na mreži X.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PEŠIĆ NIJE POVEO DVOJICU KOŠARKAŠA NA TURNIR! Najnovije vesti iz tabora Srbije pred Evrobasket!

PEŠIĆ NIJE POVEO DVOJICU KOŠARKAŠA NA TURNIR! Najnovije vesti iz tabora Srbije pred Evrobasket!