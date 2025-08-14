JEZIVI SNIMCI BLOKADERSKOG ZVERSTVA U NOVOM SADU: LJudi plivaju u krvi, povređeno 64 građana u prostorijama SNS-a (VIDEO)
SINOĆ smo svedočili jezivim scenama nasilja od strane blokadera u Novom Sadu i Beogradu, ali i ostalim gradovima Srbije.
Nakon napada na prostorije SNS-a u Novom Sadu, blokaderi su divljački oborili čoveka na zemlju i krvnički ga tukli.
Očigledno da su blokaderi pokušali da ubiju čoveka, a snimak pokazuje svo nasilje blokaderskih zveri.
Prethodno su otipšli u prostorije SNS-a i pokušali da zapale objekat i ugroze živote ljudi, bacajući pirotehnička sredstva, razbijajući stakla na porzorima, gađajući građane kamenicama, flašama, cigalama i svima što im padne pod ruku.
Sve to nije bilo dovoljno blokaderima, koji su i nakon toga nastavili sa huliganskim ponašanjem.
Otišli su u kampus uzeli motke, letve, kamenice i nasrnuli na preostale građane koji su branili svoje stranačke protostorije u Novom Sadu.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da je samo zahvaljujući mudrosti i strpljivosti ogromnog broja građana nekim čudom sačuvan mir ističući da je samo u Novom Sadu u prostorijama SNS-a povređeno 64 građana, kao i pet pripadnika Kobri.
Istakao je da povređeni u Novom Sadu plivaju u krvi i dodao da je sa njima i predsednik SNS-a Miloš Vučević.
- Bukvalno plivaju u krvi, Vučević je tamo sa svojim prijateljima, stranačkim kolegama, građanima Novog Sada koji neće da dozvole bujanje fašizma, blokaderskih napada i svega drugog - rekao je.
