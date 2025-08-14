Politika

JEZIVI SNIMCI BLOKADERSKOG ZVERSTVA U NOVOM SADU: LJudi plivaju u krvi, povređeno 64 građana u prostorijama SNS-a (VIDEO)

Новости онлине

14. 08. 2025. u 07:10

SINOĆ smo svedočili jezivim scenama nasilja od strane blokadera u Novom Sadu i Beogradu, ali i ostalim gradovima Srbije.

ЈЕЗИВИ СНИМЦИ БЛОКАДЕРСКОГ ЗВЕРСТВА У НОВОМ САДУ: Људи пливају у крви, повређено 64 грађана у просторијама СНС-а (ВИДЕО)

Nakon napada na prostorije SNS-a u Novom Sadu, blokaderi su divljački oborili čoveka na zemlju i krvnički ga tukli. 

Očigledno da su blokaderi pokušali da ubiju čoveka, a snimak pokazuje svo nasilje blokaderskih zveri.

Prethodno su otipšli u prostorije SNS-a i pokušali da zapale objekat i ugroze živote ljudi, bacajući pirotehnička sredstva, razbijajući stakla na porzorima, gađajući građane kamenicama, flašama, cigalama i svima što im padne pod ruku.

Sve to nije bilo dovoljno blokaderima, koji su i nakon toga nastavili sa huliganskim ponašanjem.

Otišli su u kampus uzeli motke, letve, kamenice i nasrnuli na preostale građane koji su branili svoje stranačke protostorije u Novom Sadu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da je samo zahvaljujući mudrosti i strpljivosti ogromnog broja građana nekim čudom sačuvan mir ističući da je samo u Novom Sadu u prostorijama SNS-a povređeno 64 građana, kao i pet pripadnika Kobri.

Istakao je da povređeni u Novom Sadu plivaju u krvi i dodao da je sa njima i predsednik SNS-a Miloš Vučević.

- Bukvalno plivaju u krvi, Vučević je tamo sa svojim prijateljima, stranačkim kolegama, građanima Novog Sada koji neće da dozvole bujanje fašizma, blokaderskih napada i svega drugog - rekao je.

