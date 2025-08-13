Politika

POLOMLJENE VILICE, POVREDE GRUDNOG KOŠA Vučić: U napadu blokareda povređeno je 16 policajaca

В.Н.

13. 08. 2025. u 23:56

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je u napadu blokadera povređeno 16 policajaca.

Foto: Printskrin

- Ponosan sam na policajce koji su izdržali teške udare. U ovom trenutku imamo najmanje 16 povređenih policajaca, dvojica teže. Jedan ima polomljenu vilicu, a drugi tešku povredu grudnog koša. Obojica su povređena u Beogradu - saopštio je Vučić.

