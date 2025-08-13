Politika

VUČIĆ NAJAVIO: Velike promene u državnom aparatu, od Vlade Srbije do policije, "svuda na svakom mestu"!

В.Н.

13. 08. 2025. u 20:47

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se ispred sedišta SNS na Savskom vencu.

ВУЧИЋ НАЈАВИО: Велике промене у државном апарату, од Владе Србије до полиције, свуда на сваком месту!

Foto: Printscreen

Najavio je velike promene u državnom aparatu, od Vlade Srbije do policije, "svuda na svakom mestu". 

Kaže da se u Subotici okupilo više od 1.000 ljudi da brani prostoje svoje stranke, a u Šidu više od 500 ljudi.

Kako kaže, mnogi funkcioneri nisu danas sa svojim narodom širom Srbije. 

- U svakom mestu ljudi su došli večeras da čuvaju svoju kuću od pomahnitalih blokadera, od onih koji misle da imaju pravo nekog da tuku - kaže predsednik. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete delijama posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!

EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!