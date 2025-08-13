VUČIĆ NAJAVIO: Velike promene u državnom aparatu, od Vlade Srbije do policije, "svuda na svakom mestu"!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se ispred sedišta SNS na Savskom vencu.

Najavio je velike promene u državnom aparatu, od Vlade Srbije do policije, "svuda na svakom mestu".

Kaže da se u Subotici okupilo više od 1.000 ljudi da brani prostoje svoje stranke, a u Šidu više od 500 ljudi.

Kako kaže, mnogi funkcioneri nisu danas sa svojim narodom širom Srbije.

- U svakom mestu ljudi su došli večeras da čuvaju svoju kuću od pomahnitalih blokadera, od onih koji misle da imaju pravo nekog da tuku - kaže predsednik.