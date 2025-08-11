MALI ODGOVORIO ĐILASU: Takvi korumpirani lopovi kao što ste Vi, nikad više u Srbiji neće doći na vlast

MINISTAR finansija Siniša Mali, odgovorio je na svom nalogu na društvenoj mreži Fejsbuk lideru Stranke slobode i pravde, Draganu Đilasu.

Foto V. Danilov

Njegov odgovor prenosimo u celosti:

Siguran sam da preslikavanje sebe na druge ljude u izmišljenim situacijama ima svoj naziv u psihologiji. To je upravo ono što je Dragan Đilas, simbol lopovluka i korupcije, uradio u svom poslednjem obraćanju meni. Ali, nije ni važno, neću se, poput srpske opozicije, upuštati u stvari koje ne razumem.

Đilasu moram reći, prvo, da spavam dobro, hvala što brine, jer kad čovek puno radi, nema problema sa spavanjem. Da ste nešto radili i Vi, ne bismo morali da čekamo tek 2024. godinu da Srbija konačno dobije investicioni kreditni rejting.

Da ne idemo tako daleko, ne bismo morali toliko da čekamo da se maknemo od mizernih ekonomskih performansi na začelju Evrope, od mizernih plata i penzija i bankrota nad glavom.

Ali, šta da se radi, tu lekciju smo naučili. Takvi korumpirani lopovi kao što ste Vi, nikad više u Srbiji neće doći na vlast. U to budite sigurni. Građane ste mogli jednom da prevarite, dva puta ne možete.

Slike katanaca na fabrikama, pola miliona izgubljenih radnih mesta, nemaštine i života bez ikakve prespektive za decu su im itekako sveže. I oni će reći svoje na izborima, pokazaće Vam šta misle o tome, kao što se nadamo da će i nadležne institucije to uraditi i završiti posao provere rezultata Vašeg rada na javnim funkcijama u Srbiji i korelaciju sa bankovnim računima...

Dalje, lep gest, ali zaista nema potrebe da se meni izvinjavate. Izvinite se građanima Beograda kojima ste skuplje naplaćivali vrtiće, izvinite im se što niste ništa uradili za Beograd, što ste iz limuzina posmatrali ruglo na obalama beogradskih reka, pa danas ljubomorno motrite na Beograd na vodi i očigledno žalite što niste umeli ništa da uradite da oživite taj deo grada koji je danas ponos Beograda.

Izvinite se građanima i što ste srpsku prestonicu ostavili u toj meri prezaduženom da o izgradnji nije bilo prostora ni da se mašta, dok danas prebrojavate nove simbole grada koji niču.

Mogli ste bar da započnete nešto da sada imate sa čim da stanete pred građane... ali, Vaša politika i nije bila orijentisana na ljude, već isključivo na profit, to već dobro znamo.

I za kraj, tek da znate, i koncentracija mi je odlična, Vi se gubite.

Netačna je čak i "činjenica" koju navodite da Vas pet godina "pljujemo".

Netačna. Aktivno se bavimo analizom Vašeg rada tačno 13 godina. I evo još tu ima posla.

Uskoro opširnije