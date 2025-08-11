MIHAILO JANJIĆ: Na severu Srbije sprovodi se devastiranje srpskog nacionalnog identiteta

POLITIČKI analitičar Mihailo Janjić upozorava da je srpski nacionalni identitet u Vojvodini ugrožen sistemskim političkim, kulturnim i ekonomskim procesima koji dovode do njegovog postepenog razaranja.

Foto: Printskrin

Kako kaže Janjić, alarmantni problemi kao što su infiltracija antisrpskih snaga i rastuća separatistička retorika predstavljaju ozbiljan izazov za budućnost srpskog naroda u ovom delu Srbije.

-Godine 2017. pokrenuo sam inicijativu za izradu Platforme za očuvanje srpskog nacionalnog identiteta u AP Vojvodini. Okupivši tim pravnika, istoričara, novinara i studenata, već naredne godine realizovali smo ovu ideju, izradili dokument i predstavili ga javnosti. Ono na šta smo upozoravali pre osam godina, danas se, nažalost, ostvaruje pred našim očima. Politički, kulturni i ekonomski procesi, usmereni na sistemsko slabljenje, doveli su do devastiranja srpskog nacionalnog identiteta na severu Srbije. Samo deo ovih procesa iza kojih stoje što unutrašnji, što spoljašnji faktori, a najčešće je reč o otvorenoj simbiozi i kohabitaciji te dve opcije, toliko je izražen i vidljiv, da je u krajnjem rezultatu postao osion i slobodan da vrši nasilje. Takav osion i nekontrolisan uticaj ne samo da narušava temelje srpske državnosti, već duboko utiče i otvara prostor za dalju eroziju srpskog nacionalnog identiteta - izjavio je Janjić.

Neki od najozbiljnijih detektovanih problema koje smo akcentovani bili su:

- Segregacija Srbije i Vojvodine kao dva pojma, bilo da se radi o autonomaškim tendencijama, separatističkim težnjama ili „foliji“ zvanoj regionalizacija po evropskom modelu

-Duboka infiltracija antisrpskih snaga u kulturne tokove, stvaranje separatističko-„kulturnih“ liberalnih kartela i gotovo potpuno preuzimanje te scene

- Ekspanzione tendecije pojedinih država iz okruženja, kao i sve prisutnije revizionističke ideje, koje su od minornih i radikalnih ideja, u pojedinim slučajevima praktično postale zvanični ili poluzvanični nacionalni programi

- Prljavi kapital hrvatskih tajkuna, koji su posredno postali vlasnici najplodnijih oranica u Vojvodini i na taj način mogu voditi jednu vrstu specijalnog rata Postoje i oni problemi koji se ne odvijaju “ispod žita” poput navedenih, već su očigledni i vidljivi poput hiperprodukcije mađarskih pasoša, što za revizionarske snage predstavlja dugoročan i vizionarski projekat, koji kratkoročno rešava egzistencijalno pitanje dela stanovnika pokrajine bez obzira na nacionalost, ali demografski i sociološki na duže staze stvara ozbiljan problem.

Zatim, bitan faktor u razgradnji srpskog prefiksa igra i manipulacija inače lojalnim nacionalnim manjinama, gde pojedini eksponenti istih, kroz sistem ili kroz medijsku manipulaciju, stvaraju veštačke i na terenu neutemeljene tenzije i osećaj pritiska ili nesigurnosti koji ne odgovora realnom stanju stvari - istakao je Janjić.

- Istovremeno, razvija se projekat gde čitave opštine u ovom delu Republike Srbije gotovo stoprocentno ne poznaju i ne žele da poznaju srpski jezik, a segregacija se dodatno podstiče kroz pozitivnu diskriminaciju oličenu u nakaradno definisanim zakonskim i podzakonskim odredbama o pravima manjina, naročito one koje definišu sistem obrazovanja, pa se formiranje izdvojenih grupa po nacionalnom i jezičkom ključu podstiče, umesto da se, kao u svakom uređenom sistemu, radi na daljoj integraciji i postizanju društvenog jedinstva kao imperativa. Takođe, pojedine obrazovne i druge institucije u potpunosti su zarobljene i dalje imaju svojstva plena revolucionarnih petooktobarskih snaga, pa predstavljaju generator ljudstva, resursa i ideja za njihovu borbu - upozorava Janjić.

- Zanemarili smo i činjenicu da blizu 300 vehabija, doduše primirenih i samo trenutno bez agresivnih tendencija, živi u okolini Novog Sada, uz instrukcije i dogmatizaciju, a taj broj se konstantno povećava. Reč je o zvaničnim obaveštajnim informacijama ali i o informacijama za koje svaki Novosađanin vrlo dobro zna. Iznad svega navednog a najvidljivije široj javnosti odnosi se na javnu propagandu takozvanog vojvođanskog identiteta, vojvođanske nacije, akademije nauka i umetnosti, zastave, Statuta i, pre svega, fantomskog tzv. vojvođanskog mentaliteta. Zbog svega navedenog, dok je još vreme, potrebno je na prvom mestu da sistem prepozna problematiku i stepen njene izraženosti, a da kroz delovanje kako odgovarajućih različitih državnih institucija, lojalnog nevladinog sektora, političkih faktora, pa na kraju krajeva i samih građana uspostavi mehanizme i spreči dalje sistematsko razlaganje nacionalnog interesa i suštinskog kulturnog i drugog identiteta - zaključio je Janjić.