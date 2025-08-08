SPC čuvar istine naspram opasne „New Age” pomame, koja dolazi sa zapada
POSLEDNjIH nekoliko godina u Srbiju stiže talas „life coach” gurua i „Nju Ejdž” (New Age) učitelja, uglavnom iz Sjedinjenih Američkih Država.
Nude brza rešenja za životne probleme, „otključavanje potencijala” i „unutrašnji mir” uz skupe seminare, onlajn kurseve i razne „energetske terapije”. Iza lepih reči često se krije mešavina površnih motivacionih parola i izokrenutih istočnjačkih učenja, lišenih svakog dubljeg smisla. Mlade privlače obećanjima da će pronaći „pravog sebe”, ali ih odvode od vere, porodice i zajednice.
Srpska pravoslavna crkva vekovima je stub našeg identiteta. Slediti put njenih učenja nije brzo, niti lako, ali vodi ka istinskom miru, kroz molitvu, post, pokajanje i ljubav prema Bogu i bližnjem. Dok „life coach” kaže „veruj u sebe”, Crkva uči „veruj u Boga”. Jedno hrani ego, a drugo dušu.
Opasnosti „New Age” praksi nisu samo duhovne, već i opasne po život. Prošle godine Novi Sad je potresla užasna tragedija, mladi bračni par, za koji se sumnjalo da je bio deo satanističke sekte, prvo je ubio svoje dvoje dece, a zatim skočio sa zgrade. Mesecima su se povlačili iz društva, prekinuli kontakte sa porodicom i odbijali svaku pomoć, verujući da prolaze „duhovnu transformaciju”. Stručnjaci upozoravaju da „New Age”, koji je i sam oblik sekte, često otvara put ka još mračnijim grupama, uključujući i destruktivne kultove.
Sličan slučaj dogodio se i u Beogradu. Mladić u dvadesetim, posle višemesečnih „seansi” sa samoproglašenim „koučem” iz regiona, doživeo je težak psihički slom. Prekinuo je terapiju koju su mu lekari prepisali, napustio fakultet i izolovao se od prijatelja. Završio je na bolničkom lečenju, a lekari kažu da su upravo te „terapije” bile okidač pogoršanja.
POGLED REDAKCIJE PORTALA SRPSKI UGAO
Srpska pravoslavna crkva je za Srbe, jedini siguran put, dok je „Nju Ejdž” opasna stranputica koja često vodi u sekte i razara i dušu i život. Sa Zapada se ovakve ideje guraju da bi se ljudi udaljili od vere, porodice i osećaja nacionalnog pripadanja. Umesto zajedništva nameće se individualizam, gde svako „živi svoju istinu”, a u stvari ostaje sam i lak za slom. Kao što kaže jevanđelska priča, snop ne može da se polomi, ali prut po prut lako puca. Cilj je jasan, razbiti zajednicu i uništiti ono što nas je vekovima držalo.
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
"VREME JE DA SE RAT OKONČA!" Zelenski izneo tri ukrajinska zahteva za dugoročni mir sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je dogovoren sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa i otkrio šta su njegovi ciljevi na mirovnim pregovorima.
07. 08. 2025. u 16:00
Komentari (0)