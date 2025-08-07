DIREKTOR BIOSENSA VLADIMIR CRNOJEVIĆ UZURPIRAO INSTITUT: Tužilaštvo nemo, a milioni evra pronevereni?

Još uvek aktuelni direktor Instituta BioSens Vladimir Crnojević je na danas održanom Upravnom odboru ovog renomiranog instituta na najgrublji mogući način zloupotrebio svoju poziciju, kada je negirao ulogu države u podizanju ove ustanove, a uz to se svojim ponašenjem stavio iznad Upravnog odbora i osnivača samog Instituta.

Foto: Printskrin

U svom govoru koji je održao ispred dela zaposlenih i članova UO Instituta, Crnojević je istakao da je on 10 godina krvario kako bi BioSens stao na noge, dok je na pomen jedne od članice UO da su država i Pokrajinska vlada kao osnivači uložili značajna sredstva za osnivanje i funkcionisanje Instituta izjavio: „Ne, ne, pustite to, nemojte da ulazite u to…“

Crnojević napušta državu, a tužilaštvo ćuti

Takođe, na osnovu nezvaničnih informacija do kojih smo došli, direktor Instituta Vladimir Crnojević tokom sutrašnjeg dana planira da napusti državu kako bi se sastao sa kontaktom sa kojim će dogovoriti dalje delovanje, kao i na koji način je bezbedno da u inostranstvo prebaci novac koji je stečen kroz razne poslove i projekte u kojima je učestvovao.

Po zvaničnim podacima sa samog sajta BioSens-a, ova ustanova je učestvovala u brojnim projektima poput BIOS In-Cube, Multisense, aWish, FoodSafeR, a kako smo iz same ustanove dobili informaciju, sumnja se da je direktor ostvario ličnu korist u iznosu preko 15 miliona evra.

Postavlja se pitanje da li će tužilac Nenadić reagovati ili će se još jednom pokazati da je duboka država pod direktnom zaštitom dela pravosuđa.

Za Crnojevića je Pokrajinska vlada, kao osnivač Instituta samo lokalna vlast

Foto: Printskrin

Podsećamo, država Srbija je u Institut BioSens uložila direktno 20 miliona evra, dok je sam Institut osnovan Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Osnivanju Instituta Biosens – istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema (Sl. list AP Vojvodine“, br. 14/2015, 29/2015 i 42/2015).

Foto: Printskrin

Iako se direktor Vladimir Crnojević stavio iznad zakona i države, treba da bude svestan i da konsultuje statut BioSensa, a posebno član 44, koji nedvosmisleno kaže da je direktor za svoj rad odgovoran Upravnom odboru i Osnivaču, u skladu sa Zakonom.

Foto: Printskrin

Takođe, ukoliko posmatramo samu strukturu i hijerarhiju Instituta postavlja se opravdano pitanje, kako Vladimir Crnojević uopšte može da ulazi u kadrovska rešenja osnivača, odnosno Pokrajinske vlade, kao i u odluke samog Upravnog odbora.

Foto: Printskrin

U narednom periodu nam ostaje da vidimo u kom pravcu će se situacija oko BioSensa razvijati, kao i da li će aktuelni direktor sa delom zaposlenih pokušati da ispolitizuje situaciju i dovede u pitanje normalno funkcionisanje ove ustanove koja je od izuzetnog značaja za našu državu.

nsuzivo.rs