DIREKTOR BIOSENSA VLADIMIR CRNOJEVIĆ UZURPIRAO INSTITUT: Tužilaštvo nemo, a milioni evra pronevereni?
Još uvek aktuelni direktor Instituta BioSens Vladimir Crnojević je na danas održanom Upravnom odboru ovog renomiranog instituta na najgrublji mogući način zloupotrebio svoju poziciju, kada je negirao ulogu države u podizanju ove ustanove, a uz to se svojim ponašenjem stavio iznad Upravnog odbora i osnivača samog Instituta.
U svom govoru koji je održao ispred dela zaposlenih i članova UO Instituta, Crnojević je istakao da je on 10 godina krvario kako bi BioSens stao na noge, dok je na pomen jedne od članice UO da su država i Pokrajinska vlada kao osnivači uložili značajna sredstva za osnivanje i funkcionisanje Instituta izjavio: „Ne, ne, pustite to, nemojte da ulazite u to…“
Crnojević napušta državu, a tužilaštvo ćuti
Takođe, na osnovu nezvaničnih informacija do kojih smo došli, direktor Instituta Vladimir Crnojević tokom sutrašnjeg dana planira da napusti državu kako bi se sastao sa kontaktom sa kojim će dogovoriti dalje delovanje, kao i na koji način je bezbedno da u inostranstvo prebaci novac koji je stečen kroz razne poslove i projekte u kojima je učestvovao.
Po zvaničnim podacima sa samog sajta BioSens-a, ova ustanova je učestvovala u brojnim projektima poput BIOS In-Cube, Multisense, aWish, FoodSafeR, a kako smo iz same ustanove dobili informaciju, sumnja se da je direktor ostvario ličnu korist u iznosu preko 15 miliona evra.
Postavlja se pitanje da li će tužilac Nenadić reagovati ili će se još jednom pokazati da je duboka država pod direktnom zaštitom dela pravosuđa.
Za Crnojevića je Pokrajinska vlada, kao osnivač Instituta samo lokalna vlast
Podsećamo, država Srbija je u Institut BioSens uložila direktno 20 miliona evra, dok je sam Institut osnovan Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Osnivanju Instituta Biosens – istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema (Sl. list AP Vojvodine“, br. 14/2015, 29/2015 i 42/2015).
Iako se direktor Vladimir Crnojević stavio iznad zakona i države, treba da bude svestan i da konsultuje statut BioSensa, a posebno član 44, koji nedvosmisleno kaže da je direktor za svoj rad odgovoran Upravnom odboru i Osnivaču, u skladu sa Zakonom.
Takođe, ukoliko posmatramo samu strukturu i hijerarhiju Instituta postavlja se opravdano pitanje, kako Vladimir Crnojević uopšte može da ulazi u kadrovska rešenja osnivača, odnosno Pokrajinske vlade, kao i u odluke samog Upravnog odbora.
U narednom periodu nam ostaje da vidimo u kom pravcu će se situacija oko BioSensa razvijati, kao i da li će aktuelni direktor sa delom zaposlenih pokušati da ispolitizuje situaciju i dovede u pitanje normalno funkcionisanje ove ustanove koja je od izuzetnog značaja za našu državu.
nsuzivo.rs
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)