VUČIĆ O SITUACIJI U NOVOM PAZARU: Policija trpi teške pritiske, mnogo mi je teško palo ono što se događalo ispred Zvezdinog stadiona

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je o dešavanjima u Novom Pazaru u Dnevniku RTS-a.

- Video sam to i u saopštenju jednog od lidera bošnjačkih partija koji je rekao "nisu nam potrebna ni privatna obezbeđenja, ni napadi na policiju niti uvrede na nacionalnoj i verskoj osnovi", pritom izjednačavajuči to sve. To ne može da se izjednačava. To privatno obezbeđenje nikakve propise nije kršilo, niti znam čije je, niti kako je dovedeno, ali znam sledeće činjenice: reč je o Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, koji ima svog rektora, koji je zadužen u ime države da upravlja njime. Oni su se trudili, počeli da sprovode onlajn nastavu, da rade sve druge stvari.

- To nije univerzitet ako je brlog, a jeste brlog, kao i fakulteti u Beogradu, SKC, koji je ličio više na svinjac nego na kulturnu instituciju. U tom trenutku rektor koji je zadužen za red i mir, reč je o Zani Dolićanin, Bošnjakinji, muslimanske veroispovesti, što ne bi bilo važno da ne bi bilo povika "srpsku vam majku" i psovke protiv Hrista, dakle ona poziva u skladu sa zakonom privatno obezbeđenje da omogući da se očisti zgrada i da se privede nameni kojoj taj univerzitet treba da služi.

- Policija nije uopšte kročila nogom, oni odlaze kada svi oni napuštaju zgradu, da zaštiti ljude koji ostaju unutra, a kasnije i samu zgradu, od blokadera koji bi ponovo na protiv pravan način da zauzmu objekat. Taj objekat ne pripada studentima blokaderima, i oni nisu vlasni da odlučuju kako se on koristi, već je vlastan onaj koji je u ime države izabran da to čini, a to je rektor, Zana Dolićanin.

- Policija trpi teške pritiske, mnogo mi je teško palo ono što se događalo sinoć ispred Zvezdinog stadiona, jer je policija ceo dan bila pod pritiskom i u Pazaru, i na mnogim drugim mestima. Policija se trudi da ne primeni nikakvu silu, čak ni milimalnu protiv onih koji brutalno gaze zakone. Šta je policija bila kriva, ona je stala ispred tih vrata, i ništa drugo nije radila, nikoga nije dirala.

- Oni su ih gađali kamenicama, flašama. Moje pitanje je šta je policija bila kriva? Ništa nažao policija nije učinila nikome, neki drugi su se siledžijski ponašali i to koristili za svoju političku promoviju - navodi Vučić.