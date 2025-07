DARKO MLADIĆ O SRAMNOJ ODLUCI HAGA: Izgleda da se za generala uspostavljaju neka nova pravila

ODLUKA Mehanizma da odbije zahtev za puštanje bolesnog generala Ratka Mladića na prevremenu slobodu pokazuje da su za njega uvedena nova pravila i da se nastavlja politički cirkus u Hagu, ali će odbrana nastaviti da se bori za prava koja mu sleduju, izjavio je generalov sin Darko Mladić.

Foto: Epa

Darko Mladić je naveo da ova odluka sadrži i nova, do sada neprimenjivana pravila, te da je skandalozan način na koji je saopštena – prvo na sajtu Mehanizma, a tek onda advokatima i generalu Mladiću čime su prekršena sva pravila koja su do sada važila.

- Izgleda da se za generala Mladića uspostavljaju neka nova pravila. Mi smo iz medija saznali za ovu odluku. Ni mom ocu ni advokatu nije bila data ta odluka. Advokatu je odluka poslata nakon što je bila objavljena na sajtu Mehanizma što do sada nije bila praksa tog suda - rekao je Darko Mladić.

Što se tiče same odluke, ukazao je da predsednik Mehanizma Gracijela Gati Santana "očigledno uspostalja novo pravilo za generala Mladića", jer su, u nekoliko drugih slučajeva, osuđenici koji su bili terminalno bolesni, puštani na prevremenu slobodu.

Pritom, kako je istakao, svi lekari su se saglasili u činjenici da general Mladić ima više terminalnih bolesti, a ne jednu.

Darko Mladić je napomenuo da je Santana "uvela i neki novi termin - akutna terminalna bolest" koji do sada nije postojao i prvi put se koristi kao nekakav standard.

- U drugim slučajevima gde su ljudi sa terminalnim bolestima puštani, termin "akutna terminalna bolest nije postojala". Bilo je dovoljno da ljudi imaju terminalnu bolest, a kod generala je u pitanju više terminalnih bolesti u kombinaciji - naveo je Darko Mladić.

On je istakao da je sudija Priska Matimba Nijambe bila za to da se general Mladić pusti i rekla da više nema smisla njegovo držanje u zatvoru i da je to nehumano postupanje prema njemu.

- Mi bi se zadržali na mišljenju sudije Nijmbe, bez obzira na to što sudija pokušava da pomeri fokus na kvalitet nege ili njegove godine. To je manipulacija činjenicama, zato što ovde nije poenta u tome koliko on ima godina i da li ga dobro neguju, nego je poenta u tome da on ima više terminalnih bolesti i kao takav već odavno ispunjava standard da bude pušten u Srbiju - objasnio je Darko Mladić.

Napomenuo je da je pogotovo interesantna reakcija sudije Orija koji je i ovaj put bio oštriji nego ostali.

- Podsetio bih da je on u sukobu intersa, zato što kao Holanđanin nije mogao da sudi generalu Mladiću – on se deklarisao da je građanin sveta i nije više Holanđanin, pa me baš zanima da li je u ovom trenutku, dok daje ocene o puštanju generala Mladića, ima holandski pasoš ili nema - kaže Darko Mladić.

Istakao je da će nastaviti da se bori za prava svog oca i da porodicu i generalov pravni tim neće zaustaviti na ovakav način.

- Dok god je živ borićemo se za to da prava koja mu sleduju budu poštovana, a sud koji je osnovao Savet bezbednosti UN mora da poštuje pravila koje propisuju UN, a ne da sam izmišlja svoja po političkim potrebama - zaključio je Darko Mladić.

Međunarodni mehanizam za krivične sudove odbio je hitni zahtev odbrane generala Ratka Mladića za privremeno ili uslovno prevremeno puštanje na slobodu zbog lošeg zdravstvenog stanja.

Predsednik Mehamizma sudija Gracijela Gati Santana je u odluci navela da nepobijena medicinska mišljenja "ukazuju na to da se Mladić približava kraju života, što je ljudska sudbina, kao i da je njegovo trenutno zdravstveno stanje, koje zahteva oslanjanje na druge osobe za obavljanje svakodnevnih aktivnosti, ozbiljno".

- Ipak, Mladić nastavlja da prima vrlo sveobuhvatnu i saosećajnu medicinsku njegu, što je obilato potvrđeno medicinskim izveštajima. Informacije koje su mi dostupne pokazuju da uverljivi humanitarni razlozi koje je Mladić naveo kao osnov za svoje puštanje na slobodu nisu potkrepljeni - navela je Santana.

