"NE SMETA VAM KADA NEKO PSUJE SRPSKU MAJKU" Vučić razočaran ponašanjem koalicionih partnera u Novom Pazaru

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je za TV Informer o situaciji u Novom Pazaru.

Neće da krije da je razočaran ponašanjem koalicionih partnera Usamom Zukorlićem i Rasimom Ljajićem.

- Ja ću uskoro da idem u Novi Pazar. Potrebna nam je hladna glava - rekao je Vučić i ističe da je važno da se manje podstiče ekstremizam.

Kaže da je neverovatno da neko kaže da mu smeta pesma o vojvodi Sinđeliću (iako je on nije pevao, iako su lagali da je bio on), a da mu ne smeta kada neko psuje srpsku majku.

Kaže da je jedna od 10 najvažnijih funkcija u zemlji biti predsednik FK Partizan i da je Rasim Ljajić državni funkcioner.

- "Neću, napadaće me svi". Svi zajedno su stvarali takvu atmosferu i svi smo zajedno došli do toga. Siguran sam da ima i moje krivice, mora da negde nisam obratio pažnju, u Pazar smo ulagali mnogo više nego u druge gradove - kazao je on.